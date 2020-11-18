"El-Sen ve kurumu bölmek için operasyon başlatıldı"

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, sendikayı ve kurumu bölmek için büyük bir operasyon başlatıldığını, amacın da AKSA’nın önü açılırken, kurumun 4-5 parçaya bölünüp, pazarlanması olduğunu iddia etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, sendikayı ve kurumu bölmek için büyük bir operasyon başlatıldığını savundu.

Amacın, olağanüstü genel kurula zorlayarak, sendikayı bölmek ve sendikal mücadeleyi zayıflatmak olduğunu ileri süren Özkıraç, böylece AKSA’nın önü açılırken, kurumun 4-5 parçaya bölünüp, pazarlanacağını iddia etti.

Operasyonun bir parçası olarak El-Sen Yönetim Kurulu’ndan 9 kişinin istifa ettirildiğini söyleyen Özkıraç, sendikanın siyasi bir partinin arkasından giden bir sendika olmadığını ancak bazı siyasi partilerin enerji üretim işletmesi AKSA’dan beslendiği iddiasında bulundu.

Özkıraç, El-Sen lokalinde düzenlediği basın toplantısında, El-Sen olarak Kıb-Tek’e 4 jeneratör alımını desteklediklerini ancak 28 milyon Euro maliyeti olan 4 jeneratör için keşif bedelinin 42 milyon Euro gösterildiğine işaret etti. 4 jeneratörün 42 milyon Euro’ya alınması için eski Kıb-Tek Yönetim Kurulu başkanının ısrarcı olduğunu savunan Özkıraç, “Hatta bahse konu dönemde bazı (Kıb-Tek) yönetim kurulu üyelerinin banka hesaplarında hareketlilik gözlemlendiğini” ileri sürdü.

Jeneratör bedeli ile keşif bedelleri arasındaki 12 milyon Euro’nun “birilerinin cebine gidecekti” iddiasında bulunarak, bu konuda açıklama beklediklerini kaydeden Özkıraç, operasyonu düzenleyenlerin “AKSA lobisi” olduğunu savundu.

Kubilay Özkıraç, dönemin Başbakanı Tufan Erhürman’ın karşısında gösterdiği duruştan dolayı takdir ettiklerini belirterek, teşekkür etti.

İSTİFALAR

El-Sen Yönetim Kurulu’nda son günlerde yaşanan 9 istifaya da dikkat çeken Özkıraç, yetkisini kullanarak yerlerine atama yaptığı sözkonusu istifa dilekçelerinde “Sendikada huzursuzluk” gerekçesinin gösterildiğine işaret etti.

İstifaların bir operasyonun parçası olduğunu ve elinde operasyon olduğuna dair elektronik postalar bulunduğunu belirten Özkıraç, “(Operasyonun amacı) sendika yönetimini olağanüstü kurultaya zorlamak, sendikayı bölmek, Aksa’nın önünü açmak ve kurumun 4-5 parçaya bölünmesiyle pazarlanmasını sağlamaktır” dedi.

Kubilay Özkıraç ayrıca Kıb-Tek’te iki sorumlunun imza yetkisinin alınması için önerge verildiğini ileri sürerek, konu hakkında Kıb-Tek yönetiminden izahat beklediklerini belirtti.

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif ise Türkiye’den KKTC’ye hibe edilecek 2 jeneratörün mazot ve doğal gazla çalıştığına işaret ederek, mazotla elektrik üretim maliyetinin çok yüksek olacağını kaydetti.

Türkiye’nin hibe edeceği jeneratörlerle elektriğin birim maliyetinin 0,10 ABD Dolar’ı olduğunu, ihtiyaç doğduğunda Güney Kıbrıs’tan alınan elektrik için ise 0,26 ABD Doları ödendiğini belirten Kaşif, aradaki fiyat farkına rağmen enerji güvenliği açısından Güney Kıbrıs ile olan bağlantının bozulmaması gerektiğini belirtti.

Enerji maliyetinin düşürülmesi için doğal gaza geçilmesi gerektiğini söyleyen Kaşif, Avrupa Şebekeleri Elektrik İletim Sistem İşletmecileri’ne üyelik kaydıyla, uzun vadede Türkiye ile KKTC arasında elektrik bağlantısını desteklediklerini ifade etti.

El-Sen Mali Sekreter Serhan Kayar da daha ucuz ve çevre dostu elektrik üretimi için doğal gaza geçilmesi gerektiğini yineleyerek, mevcut santrallerin doğal gazla çalışması için düzenlenebileceğini belirtti.