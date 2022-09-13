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EL-SEN, sendikacıların gözaltına alınmasını kınadı

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EL-SEN, sendikacıların gözaltına alınmasını kınadı


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ın polis tarafından gözaltına alınmasını, sendikal mücadeleye yönelik bir yıpratma girişimi olarak değerlendirerek kınadı.

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) sınavlarının şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmediği gerekçesiyle komisyon binasına giderek protesto eylemi düzenleyen sendikacıların KHK Başkanının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Sendikacıların, komisyon toplantısının yapıldığı odaya kilitlenmesini ve müteakiben Bengihan ve Atan’ın polis tarafından tutuklanmasını kınar, KTAMS ve Kamu-Sen’e mücadelelerinde tam destek belirtir, anti-demokratik her türlü girişimin sonuna kadar karşısında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.
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