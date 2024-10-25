El-Sen, pazartesi günü Meclis önünde eylem yapacak

El-Sen Başkanı Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, Meclis Başkanlığı seçiminde hukuku hiçe saydığını ve yasa tanımadığını öne sürerek, bunun hukukun üstünlüğü ilkesi ve demokrasiye inanan tüm kesimler gibi El-Sen için de “kabul edilemez” olduğunu ifade etti.
Tuğcu, “Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesinin en yüksek temsil mercii olan Meclisimize, yani doğrudan toplumun Anayasa ile kazandığı demokratik seçme ve seçilme hakkına yapılan bu saldırıya karşı sessiz kalmamız, mümkün değildir” dedi.
Tuğcu, “Yasa tanımazlığı ve demokrasiye karşı işlenen suçu” protesto etmek amacıyla 28 Ekim Pazartesi günü saat 10.30’da Meclis önünde olacaklarını kaydetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.