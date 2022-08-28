El-Sen: MİK kararı yerinde bir karar olmuştur

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Üresin ile EL-SEN Başkan ve Genel Sekreteri görüştü

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Kıb-Tek’e yakıt temini için çıkılan ihalenin iptali ve 10 iş günü içerisinde pazarlık usulü ile yeni bir ihalenin sonuçlandırılması kararıyla ilgili süreç ele alındı.

MİK Başkanı Halil Üresin’den, Komisyon’un ihaleyi iptal gerekçesiyle ilgili doyurucu ve ikna edici bir açıklama dinledikleri ifade edilen EL-SEN açıklamasında; “Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Sn. Halil Üresin, yakıt ihalesiyle ilgili süreci ve değerlendirme sonuçlarını belgeli bir şekilde bize izah etmiştir. Öyle anlaşılıyor ki verilen tekliflerin hiçbirisi yasanın emrettiği koşulları karşılamıyor. Bu durumda pazarlık usulü ile 10 iş günü içerisinde yeni bir ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili MİK kararı yerinde bir karar olmuştur” denildi.

EL-SEN’in ihale sürecini yakından takip etmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, “pazarlık usulü ile ihale sonuçlandırılırken açık usul ihaledeki koşulların değiştirilmemesi gerekiyor. Temennimiz, yasaya sadık kalınarak adil ve şeffaf bir ihale süreci yürütülmesi ve bunun sonucunda mümkün olan en ucuz taşımacılık ücretinin ortaya çıkmasıdır” denildi.

