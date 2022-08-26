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EL-SEN Merkezi İhale Komisyonu’nu eleştirdi

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EL-SEN Merkezi İhale Komisyonu’nu eleştirdi
 Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Merkezi İhale Komisyonu’nu, Kıb-Tek’in yakıt ihalesi kararı nedeniyle eleştirerek, komisyonun, “Kamu İhale Yasası kuralları çerçevesinde karar ürettikleri konusunda sendika ve toplumu ikna etmesi gerektiğini” kaydetti.

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, yazılı açıklamasında, yakıt temin süreçlerinde yasa dışı keyfi kararlar alınması halinde KIB-TEK ve halkın daha fazla zarara uğratılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.


-"Bizi ve toplumu ikna edecek şekilde izaha muhtaç"

Cesurer, Kamu İhale Yasası hükümlerinin ve teklifler açıldıktan sonra ihalenin iptal edilebilmesi için gerekli koşulların açık olduğunu belirterek, ihalenin iptal edilmesi kararı ile ilgili kendilerini ve toplumu ikna edecek şekilde izaha muhtaç olduğunu ifade etti.
EL-SEN Başkanı Cesurer, yakıt temini konusunda yasa dışı ve keyfi kararlar alındığını da iddia ederek, “KIB-TEK ve halkımızın daha fazla zarara uğratılmasını oturup seyredecek değiliz” dedi. 

 
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