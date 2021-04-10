Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yakıt ihalesinde kurumu kara geçirmiş olmalarına rağmen El-Sen'in yargıya başvurmasını eleştirdi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya paylaşımında El-Sen'i hedef aldı, sendikanın ülkenin karanlıkta kalmasını istediğini savundu
Arıklı'nın paylaşımı şöyle:
EL-SEN Yargıya başvurup, 24.000 Ton acil akaryakıt taşıma ihalesini ara emri alıp durdurmak istiyor.
Durdurduğumuz ihalede Kurum akaryakıtı kaç paraya taşıtacaktı?; 38$
Biz acil alımı kaça taşıtıyoruz?;34$
Kurumun bundan kazancı ne kadar olacak; 96.000$
Kime taşıtıyoruz; Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan TPİC 'e.
Bu işten kurum zarar mı etti. Hayır kar etti.
Peki EL-SEN ne istiyor?;Kıb Tek akaryakıtsız kalsın. Ülke karanlığa gömülsün.
Sizce EL-SEN kimi koruyor?
Karar halkımızındır.
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