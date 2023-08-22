El-Sen Kıb-Tek’in münhal sınavının ertelenmesini eleştirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek’e münhal için duyurulan yazılı sınavla ilgili tarihte son anda değişiklik yapılmasını eleştirdi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek’e münhal için duyurulan yazılı sınavla ilgili tarihte son anda değişiklik yapılmasını eleştirdi.



Adayların sınava hazırlanamadıkları için ek süre talep etmesinin gerekçe gösterildiğini belirten Tuğcu, “Kıb-Tek tarihinde ilk kez böyle bir skandal yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Bugün gerçekleşecek sınavın 15 saat önce nasıl ertelenebileceğini soran Tuğcu, sınavın 31 Ağustos’a ertelenmesinde siyasi bir neden olduğunu savundu.

Tuğcu, yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti:



“Sınava başvuran 542 kişinin haklarının eşit ve düzgün şekilde korunamayacağının endişesini yaşıyoruz. Daha önce de dile getirdiğimiz endişelerde ne kadar haklı olduğumuz net şekilde ortaya çıktı. Talebimiz Toplu İş Sözleşmesi’ndeki işe alma kurallarının istisnasız şekilde uygulanmasıdır. El-Sen sürecin takipçisi olacak.”







-78 kişilik münhale 500’ü aşkın başvuru var

Kıb-Tek’e açılan 78 kişilik münhal için başvuru süresi 4 Ağustos’ta dolmuş, sınava 500’ü aşkın aday başvurmuştu. Bugün yapılacağı açıklanan sınavın ertelendiği de dün duyurulmuştu.



Sınav, 31 Ağustos Perşembe günü, katılımcılara daha önceden bildirilen okullarda, aynı salon ve aynı saatte yapılacak.

