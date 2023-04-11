El-Sen Kıb-Tek önünde eyleme devam ediyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı başlattığı eylemlere bugün de devam ediyor.

Sendika, eylemlerini bugün Lefkoşa'da Kıb-Tek binası önünde sürdürecek.

Eylem çerçevesinde dün açıklandığı üzere, ekipler sadece can ve mal güvenliği için görev yerlerinde olacak, arızalara müdahale edilmeyecek.

Sendika Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu’dan alınan bilgiye göre, El-Sen Yönetim Kurulu bugün saat 11.00’de toplanacak. Toplantının ardından eylemlilik sürecinin devamı hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

- Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi tamamlandı

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın dün yapılan Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi tamamlandı. Tasarı’nın oylanması ise bir sonraki yasama işlevli Meclis oturumunda yapılacak.

