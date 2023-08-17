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El-Sen: “Kıb-Tek münhal sınavlarından endişeliyiz”

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El-Sen, Kıb-Tek’in açtığı personel alım münhallerinde, “şeffaf bir sınav yapılmayacağı” endişeleri olduğunu bildirdi.

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El-Sen: “Kıb-Tek münhal sınavlarından endişeliyiz”
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El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yazılı açıklamasında, endişelerinin; 22 Ağustos’ta yapılacak sınavlarda, müracaatta bulunan 542 kişiye yapılacak yazılı sınavların yapılış yönteminde olduğunu kaydetti.
Kıb-Tek Genel Müdürünü, "belirsizliğin ve söylemlerin son bulması için şeffaf olmaya ve tüm belirsizliklerin ortadan kalkması adına açıklama yapmaya" çağıran Tuğcu, “Sınav sorularını hangi üniversite hazırladı, sınav sorularının hazırlanması ve güvenliğini kim sağlayacak, gözlemciler kimler olacak, sınava 5 gün kala sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlendi mi, münhaller dışında, münhalsiz işe personel alımı yapılacak mı, sınava girecek personelin listesi kimlerin elindedir, Yazılı sınav geçme puanı eşit çıkması durumunda uygulanacak yöntem ne olacak, yazılı sınavı geçen adaylar ile ilgili mülakatlar şeffaf yapılacak mı?” diye sordu.
Tuğcu, eşitlik ve hakedenin kazandığı bir sınavdan yana olan sendikanın talebinin, “Toplu iş sözleşmesindeki işe alma kurallarının istisnasız bir şekilde uygulanması” olduğunu, kuralların uygulanması için de sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.
 
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