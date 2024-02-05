El-Sen, Kıb-Tek binasındaki odalarını boşaltmalarının istendiğini açıkladı, bunu “susturma girişimi” olarak niteledi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Lefkoşa Bölge Amirliği binasında bulunan odalarını boşaltmalarının istendiğini açıkladı, bunu “susturma girişimi” olarak niteledi.

Konuyla ilgili El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen cuma kendilerine gönderilen ihbarnameyle, 2018 yılından bu yana faaliyet göstermekte oldukları KIB-TEK Lefkoşa Bölge Amirliği binasının dördüncü katındaki taşınmazı bir ay içerisinde boşaltmamaları halinde, haklarında yasal işlem başlatacağının bildirildiğini söyledi.

Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişikliğin ardından Aksa’yla yeni bir sözleşme imzalandığını ve bu sözleşme uyarınca iki yeni makine getirildiğini ifade eden Tuğcu, getirilen makinelerin sözleşme kriterlerine uymadığını tespit ettiklerini ve bunu kamuoyuna duyurduklarını belirtti.

Tuğcu, konuyla ilgili dava açma hazırlığında olan El-Sen’in şimdi sendika binasından atılmakla “tehdit edildiğini” söyledi.

“Öncesinde yine KIB-TEK bünyesindeki bir başka taşınmazda faaliyet gösteren sendikamız, 2018 yılında söz konusu taşınmazın çağrı merkezine dönüştürülmesinin ardından, dönemin KIB-TEK müdür muavininin uygun bulduğu yeni yerine taşınmıştır” diyen Tuğcu, hal böyleyken, gönderilen ihbarnamede sendikanın “işgalci” olarak nitelendirilmesini "kötü niyetli" bir hareket olarak değerlendirdi.

Tuğcu, şimdi bulundukları taşınmazı, scada merkezine dönüştürüleceği söylenerek boşaltmaları talep edilirken, önceki yönetimin yaptığı gibi yeni bir yer gösterilmiş olsa, “iyi niyet ve samimiyetten” söz etmenin mümkün olabileceğini de kaydetti.

“Burada maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir” diyen Tuğcu, “Elinizden geleni ardınıza koymayın ama bunu yaparken sakın ola unutmayın ki, güneş balçıkla sıvanmaz!” ifadelerine yer verdi.

Tuğcu, "AKSA bu topraklardan gidene, özerklik yasası hayat bulana ve kurum siyasi çıkarlardan yakasını silkene kadar", mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

