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El-Sen, kablo ile elektriğe karşı

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El-Sen, Türkiye’den uzun vadeli alım garantili elektrik alınması için çalışıldığını ve bu şekilde bir kablo anlaşmasına karşı olduklarını açıkladı

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El-Sen, kablo ile elektriğe karşı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Türkiye’den tek taraflı olarak enerjinin Türkiye’de kurulu bir santralden uzun vadeli alım garantili elektrik alınması için çalışıldığını öne sürerek, bu şekilde bir kablo anlaşmasına karşı olduklarını bildirdi.
El-Sen Genel Başkanı Çağlayan Cesurer tarafından yapılan açıklamada, “yıllardır halka yalan yanlış bilgilerle, kablo ile elektrik gelecek ve sorun çözülecek denerek aklımızla dalga geçilmektedir” denilerek, yapılmaya çalışılan anlaşmaya seyirci kalmayacakları kaydedildi.
Ülkelerin bu tür kablo bağlantılarını, karşılıklı ihtiyaçların göz önünde bulundurulmasıyla yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Bizlerin ihtiyacı olan alım garantili değil ihtiyaç halinde kullanılabilecek bir hattın oluşturulmasıdır. Ülkede şu anda 100 MW’ı aşan güneş enerjisi kurulumu mevcuttur, mevsim geçişlerinde ise ülke ihtiyacı 90 MW’a kadar düşmektedir. 50 MW güneş enerjisi kurulması için şu anda ortada duran talepler de dikkate alındığında üretilen ve üretilecek enerjinin dönem dönem aktarılması ihtiyacı duyulacaktır. Bu sebeple karşılıklı al- ver şeklinde bir kablo projesi düşünülüyorsa buyurun yapın. Bunun haricinde tek taraflı alım garantili yapılmaya çalışılacak olan antlaşmaya seyirci kalmamızı kimse beklemesin.”
 
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