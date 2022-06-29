El-Sen Genel Kurulu 30 Temmuz’da yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Kurulu’nun 30 Temmuz tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Sendika’dan yapılan açıklamaya göre, nisap sağlanamaması durumunda ise, Genel Kurul, 6 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Genel Kurul’un yer ve saatli ileriki günlerde açıklanacak.

Sendika’dan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“El-Sen Yönetim Kurulu 29.06.2022 tarihinde yapmış olduğu olağan toplantısında Genel Kurul tarihini belirlemiştir. Genel Kurul 30.07.2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Nisap sağlanmadığı takdirde Genel Kurul 06.08.2022 tarihinde nisap aranmaksızın gerçekleştirilecektir.”