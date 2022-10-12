El-Sen eylemlilik sürecinin ilk adımı olarak yarın basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) içerisine düşürüldüğü olumsuz durumun biran önce son bulması için" bugüne kadar yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını kaydetti ve yarın eylemlilik sürecinin ilk adımı olarak yaşanan sorunlar ve izlenecek süreçle ilgili basın açıklaması yapılacağını duyurdu.



El-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, basın açıklaması saat 10:00’da Kıb-Tek Merkez binası önünde yapılacak.



Açıklamada, basın açıklamasının Kıb-Tek’in sorun üreten bir yapıdan çıkarılıp, çözüm üreten bir yapıya kavuşturulabilmesi için sendikanın taleplerinin hayat bulması amacıyla başlattığı eylemlilik sürecinin ilk adımı olacağı vurgulandı.