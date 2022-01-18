banner762
banner753
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
4 0
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
10 0
 
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
77 0
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
19 0
Havaalanı, Türkiye'nin iç hatlarına mı alınacak?
Havaalanı, Türkiye'nin iç hatlarına mı alınacak?
72 0
Hastalar tepkili
Hastalar tepkili
23 0
İlk finalist Koop
İlk finalist Koop
9 0
banner661
banner726

El-Sen: Elektrik kesintilerinin tek nedeni KIB-TEK’e yatırım yapılmaması

banner476

banner714
El-Sen: Elektrik kesintilerinin tek nedeni KIB-TEK’e yatırım yapılmaması

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), yaşanan elektrik kesintilerinin tek nedeninin; “KIB-TEK’e yatırım yapılmaması” olduğunu kaydetti.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, yazılı açıklmasında, “ülkedeki elektrik kesintilerini EL-SEN’ in yaptığına” dair iddiaların “yalan, hadsizce ve ahlaksızca” olduğunu belirtti.

“Özellikle bu kesintilerin seçime yönelik olduğunu söylemek ve muhalefete destek amaçlı yapıldığını iddia etmek utanmazlıktır” diyen Özkıraç, şunları dile getirdi:

“EL-SEN genel seçimlerde taraf değidir, olmayacaktır da... Sendika olarak hiçbir partinin arka bahçesi olmadığımız gibi hiçbir partinin destekçisi değiliz. Ancak, emek ve yurtsever kesimlerin her zaman olduğu gibi yine yanlarındayız.

Yıllardır Kıb-Tek’e yatırım yapılması için çabalayan ve bu yatırımlar yapılmadığı takdirde bugünler için ‘karanlıkta kalacağız’ diyen EL-SEN’e kulak vermeyen siyasilerin, sırf kendi sorumluluklarını ve suçlarını yıkmak için trolleri ile birlikte yaptıkları bu saldırılar bizleri kirletmez.

Bugün yaşanan elektrik kesintilerinin tek nedeni siyasetin KIB-TEK’ e yatırım yapmaması ve bu nedenle talebin karşılanamamasıdır. Bu sorumluluğu dahi almaktan korkan bir zihniyetin ülkemize verecek hiç bir şeyi olmadığına inanıyoruz ve bu alçakça yalanlarını kendilerine iade ediyoruz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.