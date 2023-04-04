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El-Sen'e tepki yağıyor

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El-Sen’in eylem yaptığı saatlerde ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. KIB-TEK, sabotaj yapıldığını iddia ederken, EL-SEN ise, “Sabotaja ihtiyacımız yok. Santralde sürekli arızalar yaşanıyor” dedi

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El-Sen'e tepki yağıyor
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Ülkede birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.
Kimi bölgede 6 saat kimi bölgede 8 saat süren elektrik kesintisi, halkı perişan etti, herkesi canından bezdirdi.
Dün sabahtan itibaren başlayan ve gün boyunca devam eden kesintilere tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok vatandaş kesintileri "rezalet" olarak nitelendirdi, “ilkel şartlarda" yaşamaya mahkum edilmelerine isyan etti. Elektriklerin sürekli git-gel yaşaması sonucu evlerinde birçok beyaz eşyanın bozulduğunu ve yiyeceklerin çöpe gittiğini söyleyen vatandaşların yanı sıra esnaflar da işletmelerinde büyük zararlara uğradığını ifade etti.
Vatandaşlar, “Her ay kabarık elektrik faturası ödüyoruz. Paraya gelince göz açtırmıyorlar ama hizmette sınıfta kalıyorlar. Kimisinin bebeği var, bazı evlerde yaşlı ve hasta insanlar var. Bu bize revamı bu” diyerek, öfkesini dile getirdi.
El-Sen'e de tepki gösteren vatandaşlar, "Hak aramak böyle olmaz. Onbinlerce insanı mağdur ettiler. Yetkililer neden seyirci kalıyor? diye isyan etti.
 
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