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EL-SEN'den KIB-TEK yönetiminin tayin ve terfi kararlarına tepki...

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EL-SEN'den KIB-TEK yönetiminin tayin ve terfi kararlarına tepki...
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun dün kurumda yetkili sendika olan EL-SEN’le imza koyduğu toplu iş sözleşmesinin hilafına davranarak, Sendikanın katılımı ve onayı olmadan kurumda bir dizi tayin ve terfi kararı aldığını bildirdi.
Tuğcu, EL-SEN Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, ilgili kararların alındığının öğrenilmesinin ardından hemen harekete geçen ve dün akşam olağanüstü toplantı yapan EL-SEN Yönetim Kurulu'nun girişimleri sonucunda, KIB-TEK yönetiminin geri adım atarak, söz konusu tayin ve terfi kararlarının yürütülmesini, Pazartesi sendika yetkililerinin de hazır bulunacağı yeni bir toplantıda yeniden ele alınana dek durdurduğunu açıkladı.
Tuğcu, açıklamasında, “EL-SEN’in talebi ve tavrı iş barışını bozmayacak, hizmet verimliliğini arttıracak, adaletli bir terfi mekanizmasının uygulanmasıdır.” ifadelerine yer verdi.

(RU/GÜL)
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