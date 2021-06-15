El kırma mecazi bir söylemdi

Bakan Arıklı, geçtiğimiz günlerde yaptığı “O bayraklara dokunan el kırılır” açıklamasının mecazi olduğunu ifade ederek “Hassasiyetleri çekmek için bu sözleri sarfettim” dedi





Mağusa’daki tarihi Venedik Surları üzerine beton dökülüp bayrak dikilmesinin ardından yaşanan tartışmalar ile birlikte Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “O bayraklara dokunan el kırılır!” açıklaması yapmıştı.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın ilk altı aylık icraatlarının anlatıldığı toplantıda Arıklı’ya söz konusu açıklamalarının sorulması üzerine “El kırma mecazidir, kimsenin kalkıp da elini kolunu kırmayız, başkalarının hassasiyetlerini çekmek için bu sözleri sarf ettim” dedi.

Turizm Bakanlığına seslenen Arıklı, “Mağusa Surlarına gidilsin ve oralar görüntülensin” ifadelerini kullanarak, “Ardından da Anıtlar Yüksek Kurulu’nun neden içler acısı durumla ilgili adım atmadığının izahatını istesin” dedi.

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Venedik surları üzerinde bulunan boru ve kabloları da incelemesi gerektiğinin altını çizen Arıklı, “Bayrak söz konusu olunca belli yerlere mesaj vermek için böyle bir karar alınıyor” dedi.

Erhan Arıklı’nın konuşması şöyle: “Burçlara çeşitli dönmelerde yapılan adeta saldırı mahiyetinde resimler var. Surların üzerinde çeşitli yerlerde antenler, borular var. Hepsinin fotoğrafları mevcut. Benim kızdığım üzüldüğüm Mağusa burçlarına şimdiye kadar yapılan tüm çalışmalar konusunda hiçbir karar almayan Anıtlar Yüksek Kurulu her nedense basının gündemine gelince bayrak konusunu gündemine alıyor ve reddine karar veriyor. Bayrakların altında boru ve kablolarlar dolu bunlar Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından incelemeye tabi tutuldu mu? Bayrak söz konusu olunca belli yerlere mesaj vermek için böyle bir karar alınıyor. El kırma falan mecazi bir söylem. Toplumun dikkatini çekebilmek için söyledim. Kalkıp ta kimsenin elini kıracak durumumuz yok. Bu konuda bayrak hassasiyetine dikkat çekmek için böyle bir cümle kullandım.”

