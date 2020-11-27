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“Ekstra tedbirler alınmalı”

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Dr. Bülent Dizdarlı, salgına karşı ülkede ekstra tedbirler alınması gerektiğini vurguladı

“Ekstra tedbirler alınmalı”
 
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin emekli başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, salgına karşı ülkede ekstra tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.
Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye yapılan eleştirilere direnmeyip “vaka sayısını açıklamaya başlayınca Türk Tabipleri Birliği’nin uyarılarının gerçekçi olduğunu gördük. Dün 28351 vaka açıklandı. Oradaki arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda rakamlar kadar endişeyi ortaya koyuyor. Bir zamanlar şelale gibi oradan ülkemize insan aktığını düşünürsek karantina uygulamanın, çift PCR uygulamasının ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Ama yine farkındayız ki 3 günlük giriş çıkışlar yumuşak karnımızdır.
Güney Kıbrıs’ta artık kırmızı bölge. Oradaki meslektaşlarımızda endişeli ama yoğun olarak çalışıyor. Orada hastalığın yoğun olarak görülmesi, güney kapılarındaki geçişlerinde bizim toplum sağlığımız için bir tehdit olduğunu işaret etmektedir. Kanaatimce üst kurulun bu yönde de ekstra tedbirler alması gerekmektedir.
Anlayacağınız iki ara bir derede, sağlıklı vaha gibi ortada kaldık. Ama bu sağlıklı kalmanın ciddi bedellerini ödüyoruz. Ya bu bedeli ödeyip ciddi aşılamaya kadar dayanacağız ya da komşularımızda olan elbet bizde de olacak.
Ben sağlıktan yanayım da , karar verici ben değilim. İşin kötü tarafı ise karar verici bir hükümetimiz de yok”
 
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