Başbakan ve UBP Genel Başkanı Üstel: “Teşvikler ve hibeler ile ekonomiyi canlandırdık. 2019 Ekim ayındaki verileri yakaladık ama durmak yok”

UBP “Büyük Buluşma” sloganıyla bölge bölge halkla buluşmaya devam ediyor. Hükümet ortaklarının genel başkanlarının bir araya geldiği “Mahmut Özçınar’a Destek Buluşması" Güzelyurt Dr.Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’nda şölen havasında gerçekleşti.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan iktidar partilerinin yöneticilerinin ülkemize geldiğini hatırlatarak, “Bir millet üç devletiz.. Artık KKTC yalnız değildir, durmak yok yola devam” dedi.

Türkiye ve KKTC arasında yapılan İktisadi ve Mali İş Birliği protokolleri kapsamında ekonominin canlanması için çalışmalar yapıldığını belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Teşvikler ve hibeler ile ekonomiyi canlandırdık. 2019 Ekim ayındaki verileri yakaladık ama durmak yok.. Güzelyurt'u turizmde, tarımda, narenciyede daha ileri götürmek için teşviklerimiz devam edecek. Engellilerimize, ihtiyaçlı insanlarımıza verdiğimiz hibelere de devam edeceğiz. Anavatan Türkiyemiz ile birlikte yola devam edeceğiz”

Mahmut Özçınar’ın Güzelyurt’u köyden kente dönüştürdüğünü ifade eden Üstel, “Daha yapacak çok işimiz var. Güzelyurt verilecek dendi, peşkeş çekilecek dendi. Ama biz ne yaptık, Güzelyurt’a yatırımları taşıdık, üniversiteleri getirdik. Kentin alt yapı çalışmaları Mahmut Başkan’ın vizyonu ile tamamlandı. 15 Kasım’da narenciye bahçelerimizi Anadolu’dan gelen suyla buluşturduk. Güzelyurt asla verilmeyecektir, burada daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan Adayı Mahmut Özçınar da konuşmasında ittifakın adayı olarak bu yolda yürümekten gurur duyduğunu söyledi.

Devletin ve belediyenin öz kaynakları ile ilklere imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydeden Özçınar, "Devam eden projeleri tamamlayacak, yeni projeleri de tarihlendirerek tamamlayacağız. Önemli olan hedefleri doğru koyabilmektir" dedi.

