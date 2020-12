Ekonomist Mehmet Saydam: “Halk kaybetmiş kimin umurunda?”

Ekonomist Mehmet Saydam, ülke siyasetinde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı paylaşımda, “KKTC’de en iyi yatırım siyasettir. Her zaman kar edersiniz. Halk kaybetmiş kimin umurunda” ifadelerine yer verdi.



Ekonomist Mehmet Saydam, ülke siyasetinde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı paylaşımda, “KKTC’de en iyi yatırım siyasettir. Her zaman kar edersiniz. Halk kaybetmiş kimin umurunda” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Saydam’ın paylaşımı şöyle:

“KKTC siyasetindeki son gelişmeler sonrası, ülkesini seven bir kişi, bir Ekonomist olarak tüm halka bir açıklamam olacak. KKTC’de de para kazanmak içim dövize, emlakçılığa, işe, banka faizine yatırım yapmayın. KKTC’de en karlı yatırım siyasettir. Kazan kazan... Sadece siyasete ve siyasilere yatırım yapın. Her zaman kâr edersiniz.

KKTC’de en iyi yatirim siyasettir. Halk kaybetmiş kimin umurunda. Haydi. Bir koltuk da siz alın. İstediginiz zaman koltuğu, istediginiz zaman o koltuğa oturanı değiştirirsiniz. Bu ülke, bu siyasi çıkar, kavgalar ve beklentileri ile bir yere varamaz. Bu süreçte yaşanan açıkça söylenmeli. Partilerin öngörüleri belli;

Birinin hırsı (UBP)

Birinin kaprisi (HP)

Birinin korkaklığı (CTP)

Bir diğerinin fırsatçılığı (DP-YDP)

Bir diğerinin ayrımcılığı (TDP)

Kaybeden bizleriz. Kayıp yıllara devam. Bu KKTC’deki siyasi anlayış, seçmenin fanatikliği ve halkın ‘Beni sokmayan yılan bin yıl yaşasın, ben çıkarıma bakarım’ anlayışı ile gün sonu herkes telef olur, birilerini suçlar. Bu ülkede korkakların bu kadar cesur; cesur ve güçlü adamların bu kadar korkak ve sessiz oldugu sürece kimse bu ülkeden bir şey beklemesin. Layık olduğumuz gibi yönetiliyoruz.”