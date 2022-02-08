Ekonomik Örgütler Platformu, Enerji Üst Kurulu oluşturulmasını istedi

Ekonomik Örgütler Platformu, "Enerji olmadan ekonomik faaliyet yapamaz, eğitimi sürdüremez, sağlık servislerini çalıştıramayız. Karşımızda duran öncelikli görev, gerekli enerji yatırımların yapılması ve tedarik sistemlerinin oluşturulmasıdır. Enerji alanındaki yeniliklerin takip edilmesi, gerekli kararların alınması ve yatırımların planlanması için Enerji Üst Kurulu oluşturulması kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur" dedi

Ekonomik Örgütler Platformu, enerji alanındaki yeniliklerin takip edilmesi, gerekli kararların alınması ve yatırımların planlanması için Enerji Üst Kurulu oluşturulmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, “Başlıca sorunumuz enerji” açıklamasında bulundu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yeni kabineyi oluştururken bu gerekliliği dikkate almasını talep eden, bu kurulun oluşumuna öncelik verilirken enerjiyle ilgili bütün kurum ve kuruluşların Başbakanlık çatısı altında toplanması gerektiğini belirten Ekonomik Örgütler Platformu, böyle bir adımın enerji alanındaki sorunların aşılmasını kolaylaştıracağı görüşünü paylaştı.

“Hükümet kurma çalışmalarının hızlanması ve en erken zamanda sonuçlanması başlıca arzumuzdur” denilen Ekonomik Örgütler Platformu’nun açıklamasında, şu tespit ve talepler dile getirildi:

“Son zamanlarda elektrik, gaz ve akaryakıt temini alanında yaşadıklarımız, başlıca sorunlarımızdan birinin enerji olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Enerji olmadan ekonomik faaliyet yapamaz, eğitimi sürdüremez, sağlık servislerini çalıştıramayız. Karşımızda duran öncelikli görev, gerekli enerji yatırımların yapılması ve tedarik sistemlerinin oluşturulmasıdır.

Enerji alanındaki yeniliklerin takip edilmesi, gerekli kararların alınması ve yatırımların planlanması için Enerji Üst Kurulu oluşturulması kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Sayın Sucuoğlu’nun yeni kabineyi oluştururken bu gerekliliği mutlaka dikkate almasının, bu kurulun oluşumuna öncelik verilirken enerji ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların Başbakanlık çatısı altında toplanmasının enerji alanındaki sorunların aşılmasını kolaylaştıracağı açıktır.

Bu alanda sağlanacak başarılar, diğer tüm alanlardaki faaliyetlerimize etkinlik kazandırarak verimliliği artıracaktır. Böyle bir durumda, Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyon bakanlığı haline gelerek ekonomik projelerin üretilmesine ve bütünlüklü olarak uygulanmasına yoğunlaşabileceğini düşünmekteyiz.

Ekonomik faaliyetlerin yürütücüsü iş insanlarının başlıca örgütleri olarak bu görüşümüzün dikkate alınması en güncel beklentimizdir.”