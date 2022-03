“Ekonomik akılla bu krizin üstesinden gelinebilir”

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, ekonominin yeniden ayağa kalkacağına ilişkin umutlu olduğunu belirterek, ortaya konacak ekonomik akılla bu krizin de üstesinden gelinebileceğini kaydetti







Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, pandeminin peşi sıra dövizde yaşanan patlama ile ülke ekonomisinin büyük bir yara aldığını ancak doğru vizyon ve ortaya konacak ekonomik akılla bu krizin de üstesinden gelinebileceğini kaydetti.

Ülkede azımsanmayacak miktarda genç nüfus göçünün yaşandığını dile getiren Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk toplumunun maruz kaldığı erozyonun çok hızlandığına vurgu yaparak, bir an önce bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Gürcafer, ekonominin yeniden ayağa kalkacağına ilişkin umutlu olduğunu belirterek, bu hususta çalışmaların süratle sürdürüldüğünü belirtti.

Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun bu bağlamda ilk toplantısını geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdiğini aktaran Cafer Gürcafer, cuma günü de Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında başkanlar düzeyinde bir toplantı yapılacağını ifade etti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Haber Kıbrıs Web TV’ye konuk oldu.

Gürcafer, ülke ekonomisi ile ilgili gelişmeleri günlük takip eden ve hızlı refleks gösteren bir kurula, bir organa ihtiyaç olduğunu aktararak Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na bir fırsat verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gürcafer, “Siyasetçi, açılışlardan, gezilerden, törenlerden fırsat bulup da ekonomi ile ilgilenmeye kalkarsa bunu yapamaz. Siyasetçi oralara gitsin, uzmanlar buralarda çalışsın. Biz EÖP olarak hükümetten biz bunu istedik. Eğer Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun çalışmasına fırsat verilir, aldığı kararlar dikkate alınıp hayata geçirilirse bu işin altından kolaylıkla kalkarız. Biz STÖ’yüz yapmamız gerekeni yaparız. Siyaset bunu yapsın, onun siyasi rantını da kendisi alsın, biz de alkışlayalım kendisini. Bizim derdimiz budur” ifadelerini kullandı.

“KONUT PROJESİ İÇİN İHTİYACIMIZ OLAN TEK ŞEY BU PROJEYİ ÖNEMSEYEN BİR HÜKÜMET”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, konut ihtiyacı, imar planları ve ihalelere ilişkin soruları da yanıtladı. Yerli halkın konut sahibi olabilmesi için Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin çok uzun zamandır bir sosyal konut projesi olduğunu kaydetti ve projeye ilişkin detayları paylaştı:

“Bu proje, ‘sosyal konut birimi gidip bir yerler de ev yapacak da ucuza satacak” demek değildir. Hem devleti hem ekonomiyi koruyan hem gerçek anlamda insanların barınma ihtiyacını karşılayan ve maliyetlerin de çok düşeceği çok kapsamlı bir projedir. Yani devlette belli vergilerinden feragat edecek, araziyi verecek, biz kooperatif mantığı ile onları kâr amacı gütmeden yapacağız. Ancak gerçekten hak sahibi olanları, adil bir biçimde bağımsız bir organ ile belirleyeceğiz. Bu konutlar bulunduğu bölgenin dokusuna uygun yapılacak. Bununla ilgili bizim projemiz var, ihtiyacımız olan bu konuyu önemseyen bir hükümettir.

İnşaat müteahhitlerinin çevre düşmanı olmadığını söyleyen Gürcafer, “Örneğin Esentepe- Tatlısu bölgesinde eskiden beri kural var, 2 kat yapabilirsiniz. Peki müteahhit gidip orada apartman yapmaya yeltendi mi? Yeltenmedi. Eğer ki siz devlet olarak Girne’de başından beri kural koysaydınız. “Girne 2 kat olacak” deseydiniz, müteahhit gidip orada 20 kat mı yapacaktı? Çevrenin düşmanı popülizmdir, plansızlıktır” diye konuştu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin başından beri bu ülkenin bir ucundan öbür ucuna kadar planlanmasını istediğini kaydeden Gürcafer, şunları kaydetti: “En büyük değerimiz, kıymetlimiz doğamızdır, kültürümüzdür, geleneklerimiz, göreneklerimizdir, tarım alanlarımızdır, ülkemizin sükûneti, sakinliğidir. Bizim bunları korumamız lazımdır. Bunları koruyan bir plan yapılacak o plan çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa müteahhit onu yapacak. Müteahhidin öyle bir iddiası yoktur 40-50 kat yapsın. Müteahhidine kaç kat dersen o kadar yapar. Ancak siyaset bunu hep bir rant kapısı olarak gördü. “Biri beş yapayım size vereyim, siz de bana verin” dedi. Kime emlak sahiplerine. Dolayısıyla ne oldu. Girne’ye yazık ettik, orda tam anlamıyla bir felaket var. Başka kentlerde de benzer durumun yaşanmaması için ülkenin her bölgesinin planlanması lazımdır.”

“EÖP ADIM ATTI, SİYASET UMURSAMADI”

Girne hastanesi inşaatına yönelik seyircilerin sorularını yanıtlayan Cafer Gürcafer, “Girne Hastanesi inşaatını biz engellemedik. İhale çıktı ama döviz patladı. Döviz patlayınca 500 yataklı hastanenin ihalesi de Türkiye’de neticelenmedi” dedi.

Gürcafer açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bizdeki şartnamelerin içerisinde ne olacağı yazmıyor. Demirin fiyatı ihaleye katıldığınız gün şu kadardı, işe başlayacağınız gün yüzde 50-60 zamlandı. Bu durumda ne olur? Bu şartnamede yazmazdı. Dolayısıyla iptal edildi. Biz pandemi içerisinde ekonomik bir kriz yaşadık. Bu dönemde alınan tedbirler açıkçası ekonomik akılla çok örtüşen tedbirler değildi. Örneğin ben olsaydım, giderdim Türkiye’ye ve ‘Böyle bir ekonomik kriz vardır. Gelin bunun yönünü bulalım. Zaten bu insanlar geldiler ve sizinle görüştüler. Bu köy yollarını vs. yerel ihaleye dönüştürelim, bizim ekonomimiz bundan olumlu etkilensin’ derdim. Türkiye bize bu kapıyı açtı, biz gidip alamadık.

Biz EÖP olarak Türkiye’ye gittik. Karayolları Genel Müdürlüğü ile toplantı yaptık. Makine parkının tespiti veya şartnameleri nasıl düzenleyebiliriz diye başlangıç yaptık. Sonra ilgili bakanlığın buradan gidip bu ülke çıkarları doğrultusunda alması gerekirdi veya almak için çaba sarf etmeliydi, hiç kimse umursamadı. Bu sadece bir örnek. Yapılan şeyler tamamen popülist ve palyatifti. “Esnafın borcunu öteleyelim, 6 ay daha yaşasın” gibi. Devletin gelirlerini artırıcı, ekonomiyi büyütücü hiçbir adım atılmadı.”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, konuşmasını siyasilere çağrı yaparak tamamladı. Gürcafer; “Halka ‘umutlu olun’ derken siyasete muhalefeti ile iktidarı ile tüm siyasete dönüm noktasında olduğumuzun farkına varsınlar. Popülizmi de kırmızı çizgilerini de bir tarafa bıraksınlar. Bu ülke insanının gözü hepimizin üzerindedir. Yapmamız gerekeni yapmalıyız” dedi.