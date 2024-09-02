banner913
banner932
Soner Olgun ile coşku dolu bayramlar
Soner Olgun ile coşku dolu bayramlar
26 0
Mağusa Suriçi Panayırı başladı
Mağusa Suriçi Panayırı başladı
18 0
 
37 araç trafikten men edildi
37 araç trafikten men edildi
31 0
Polisiye olaylar…Girne’de rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
Polisiye olaylar…Girne’de rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
27 0
Büyük zaferin 102’inci yılı
Büyük zaferin 102’inci yılı
27 0
Evkaf’tan 5 öğrenciye Şampiyon Melekler Bursu
Evkaf’tan 5 öğrenciye Şampiyon Melekler Bursu
35 0
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
25 0
banner1032

"Ekonomideki fatura, çalışana kesilmek isteniyor”

banner1020

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay "Ekonomideki kötü gidişin faturası memura ve dar gelirli özel sektör çalışanına kesilmek isteniyor" dedi

banner1045
"Ekonomideki fatura, çalışana kesilmek isteniyor”
banner971

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı ile Maliye Bakanının hayat pahalılığı ve asgari ücretle ilgili açıklamalarına bakıldığı zaman “maaşların kırpılacağının ve ekonomideki faturanın memur ile özel sektör çalışanına kesileceğinin anlaşıldığını” savundu.

Özersay yazılı açıklamasında, Maliye Bakanının, “enflasyon oranında bir maaş artışının maliyeye çok büyük bir yük getirdiğinden” şikayet ettiğini, Cumhurbaşkanının da asgari ücretin yüksek olmasından şikayet ettiğine işaret etti.

Aynı günlerde de IMF Türkiye raporuyla, “asgari ücret artışını gerçek enflasyona ve gerçek hayat pahalılığına göre değil, beklenti enflasyonuna göre yapın” önerisi geldiğine işaret eden Özersay, “Tüm bunlar tesadüf değildir. Ekonomideki kötü gidişin faturası memura ve dar gelirli özel sektör çalışanına kesilmek isteniyor. Oysa zamanında, marifet hayat pahalılığını vermek değil hayatın pahalılaşmasını önlemektir dediğimizde bunu anlamak istemediler” dedi.

Özersay, hükümetin, maliye gelirlerini artırmak için daha fazla kazanandan daha fazla vergi alınması ve adil bir vergi için adım atması gerektiğini ifade ederek, “Yoksa büyük ve ayrıcalıklı bazı firmalara vergi affı mı getirdi. Peki ücretler en büyük girdi maliyetine dönüştü madem ki diğer girdi maliyetlerini aşağıya çekip özel sektörü rahatlatmak için bu gayrimeşru hükümet ne yaptı. Tam bir hiç! Mesela en önemli girdi maliyetlerinden olan elektrik konusunda yakıtı ihalesiz alarak, kötü yöneticiler atayıp kurumun finans yönetimini yanlış yapıp daha yüksek faiz borcu altına girmesini sağlayarak, yine kötü yönetip Rum tarafından daha pahalıya elektrik alınmasına sebep olarak elektriği daha da pahalı hale getirmedi mi” diye sordu.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.