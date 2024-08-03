"Ekonomi yönetimi çöktü”

CTP milletvekili Devrim Barçın, Güney Kıbrıs'ın ilk altı ayda 424 milyon Euro bütçe fazlası verdiğini, buna karşılık Kuzey Kıbrıs'ın ise 3 milyar 542 milyon TL bütçe açığı verdiğini belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (

Barçın, Güney Kıbrıs'ın ilk altı ayda 424 milyon Euro bütçe fazlası verdiğini, buna karşılık Kuzey Kıbrıs'ın ise 3 milyar 542 milyon TL bütçe açığı verdiğini belirtti.

Barçın'ın paylaşımı şöyle:

"EKONOMİ YÖNETİMİ ÇÖKTÜ

Kıbrıs'ın Güneyinde bütçe ilk 6 ayda 424 Milyon Euro fazla verirken, Kuzeyinde ise 3 Milyar 542 Milyon TL açık verdi.

'Tüm Dünya'da enflasyon ve kriz var, bizde de bu sebeple ekonomik sıkıntılar var' diyenlerin yalanı bir kez daha ortaya çıktı.

Ülkenin öznel koşullarını da gözeterek sorunları çözmek adına bir program çerçevesinde acil eylem planı uygulayacaklarına, "efendilerin" tek derdi kurultay ve kamuya torpille istihdam yapmak oluyor.

Size bir ilk adım önerisi.

Akaryakıtta indirim yapmanız gerekirken indirim yapmayıp, vergiyi artırma uygulamasından vazgeçin ve akaryakıttan aldığınız yüksek vergileri makul seviyeye çekip bir nebze de olsa piyasayı rahatlatın."

CTP ) milletvekili Devrim Barçın , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekonomik durum hakkında sert eleştirilerde bulundu.Barçın, Güney Kıbrıs'ın ilk altı ayda 424 milyon Euro bütçe fazlası verdiğini, buna karşılık Kuzey Kıbrıs'ın ise 3 milyar 542 milyon TL bütçe açığı verdiğini belirtti."EKONOMİ YÖNETİMİ ÇÖKTÜKıbrıs'ın Güneyinde bütçe ilk 6 ayda 424 Milyon Euro fazla verirken, Kuzeyinde ise 3 Milyar 542 Milyon TL açık verdi.'Tüm Dünya'da enflasyon ve kriz var, bizde de bu sebeple ekonomik sıkıntılar var' diyenlerin yalanı bir kez daha ortaya çıktı.Ülkenin öznel koşullarını da gözeterek sorunları çözmek adına bir program çerçevesinde acil eylem planı uygulayacaklarına, "efendilerin" tek derdi kurultay ve kamuya torpille istihdam yapmak oluyor.Size bir ilk adım önerisi.Akaryakıtta indirim yapmanız gerekirken indirim yapmayıp, vergiyi artırma uygulamasından vazgeçin ve akaryakıttan aldığınız yüksek vergileri makul seviyeye çekip bir nebze de olsa piyasayı rahatlatın."