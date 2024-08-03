"Ekonomi yönetimi çöktü”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekonomik durum hakkında sert eleştirilerde bulundu.
Barçın, Güney Kıbrıs'ın ilk altı ayda 424 milyon Euro bütçe fazlası verdiğini, buna karşılık Kuzey Kıbrıs'ın ise 3 milyar 542 milyon TL bütçe açığı verdiğini belirtti.
Barçın'ın paylaşımı şöyle:
"EKONOMİ YÖNETİMİ ÇÖKTÜ
Kıbrıs'ın Güneyinde bütçe ilk 6 ayda 424 Milyon Euro fazla verirken, Kuzeyinde ise 3 Milyar 542 Milyon TL açık verdi.
'Tüm Dünya'da enflasyon ve kriz var, bizde de bu sebeple ekonomik sıkıntılar var' diyenlerin yalanı bir kez daha ortaya çıktı.
Ülkenin öznel koşullarını da gözeterek sorunları çözmek adına bir program çerçevesinde acil eylem planı uygulayacaklarına, "efendilerin" tek derdi kurultay ve kamuya torpille istihdam yapmak oluyor.
Size bir ilk adım önerisi.
Akaryakıtta indirim yapmanız gerekirken indirim yapmayıp, vergiyi artırma uygulamasından vazgeçin ve akaryakıttan aldığınız yüksek vergileri makul seviyeye çekip bir nebze de olsa piyasayı rahatlatın."
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