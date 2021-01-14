Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlığı'nda iki görevden alma ve atama

Başbakanlık Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü’ne Mete Topçu’nun atandığını duyurdu.Mete TopcuKonuyla ilgili açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevini yürüten Berna Selengin bu görevden alındı.Açıklamaya göre ayrıca Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğüne Ahmet Nergiz atandı. Bu görevi Hasan Curcioğlu yürütüyordu.Görevden alma ve atamalar yarından itibaren geçerli olacak.