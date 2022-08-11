Ekonomi Bakanlığı’nda UBP toplantısı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu başkanlığında bazı UBP’liler ile yapılan toplantıda arsa taleplerinden, parti içi sorunlara kadar pek konuyu masaya yatırıldı





Ekonomi ve Enerji Bakanlığı binasında gerçekleştirilen ve partililerin bakana taleplerini ilettiği ‘UBP Toplantısı’ sosyal medyaya yansıdı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu başkanlığında toplanan ve kendilerini “koyu UBP”li olarak niteleyen bir grup vatandaşın arsa taleplerinden, parti içi sorunlara kadar pek konuyu masaya yatırdığı toplantı, katılımcılardan birinin Facebook üzerinden yaptığı canlı yayınla ifşa edildi.

Görüntülerde, toplantıya katılan kişilerin tek tek ayağa kalkarak talep ya da sorunlarını dile getirdikleri görülüyor.

Toplantıda konuşan kişilerden biri, “CTP iktidara geldiğinde ‘koyu’ UBP’lilere zorluk çıkarmaya başladı” diyerek, CTP iktidarında artan denetimden dert yanarken, bir diğer katılımcı ise sanayide çalıştığını ifade ederek, “Kısa konuşacağım, amcam yok, dayım yok. Sanayiden yer istiyorum” dedi.

Görüntülerde, Bakan Amcaoğlu’nun söz konusu talebe karşılık Sanayi Yasası’ndaki aksaklıklara dikkat çekip, “gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra sana yardımcı olacağım, ben ne dayıyım ne amcayım” dediği duyuluyor.

Bir diğer katılımcının ise dairelerdeki bazı odacıların “Olgunun adamıyım” diyerek, çalışanları “dikkatli ol seni sürerim” diyerek tehdit ettiğini ilettiği duyuluyor.

Aynı şahıs, UBP içindeki sorunlara dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Sözleri kim verdiyse, günü geldiğinde oyunu alacaktır. Şu an UBP’ye oy verir misin? Asla. Bu düzenden memnun musun? Asla. Bizi kim yönetiyor? Davulcu? Mobilyacı? Kıyafetçi?”

“Partinin başkanı kim?” diye soran aynı şahıs, “Başbakan mı? Yoksa şerefiyle istifa edecek olan Faiz abimiz mi?” diyerek, “Faiz abi, Erdoğan’ın gitmesini ve kendisinin gelmesini mi bekliyor? Öyle bir hayali varsa daha çok bekleyecek. Partide çift başlılık olmaz. Davul kimdeyse tokmak da onda olmalı” ifadelerini kullandı.

