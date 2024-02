Ekmekte fiyat kaosu

Somun ekmeğin fiyatı 12 TL'ye düşürüldü ancak fırınların temsilcileri bu karara karşı çıktı

Somun ekmeğin fiyatı 12 TL'ye düşürüldü; karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Geçtiğimiz günlerde 3 TL zamlanan 200 gram somun ekmeğe indirim geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ekmeğin fiyatı 15 TL'den yeniden 12 TL'ye düşürüldü.

Öte yandan ülkede üretim yapan çeşitli fırınların temsilcileri, hükümetin Cuma akşamı aldığı ekmeğin azami satış fiyatını sabitleme kararına karşı çıktı.

Yapılan ortak açıklamada "Ekmek ve unlu mamuller rekabet yasası" koşullarına uymadığını savunan fırın sahipleri, kendi maliyetlerini hesaplayarak serbest piyasa koşullarında fiyat belirlemek istediklerini dile getirdi.

Açıklama şöyle:

“Bizler Somun ekmek üreticileri olarak hükümetimizin Cuma akşamı aldığı kararı hayretler içerisinde gördük.

Bilindiği üzere “Ekmek ve unlu mamuller rekabet yasası” koşulları altında her fırın kendi maliyetlerini hesaplayarak bugüne kadar en uygun fiyatla halkımıza sunmuştur. Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda ekmeğin azami satış fiyatını sabitlemesi rekabet yasası kurallarına uymamaktadır. Bu bakımdan bizler ekmek üreticileri olarak her fırın ayrı ayrı kendi maliyetlerini son gelen aşırı zamlarla birlikte hesaplayarak , serbest piyasa koşullarında belirlemiştir.

Bu konuda herhangi bir değişiklik olacaksa toplumu kaosa sürüklemeden bir ortak yolun bulunacağı umuduyla Sn.Başbakan dan davet bekler; her türlü görüşmeye ve maliyetlerimizi Sn.Başbakan’a iletmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Ayrıca halkımıza da uygulanan zamların keyfi olmadığını bildirir görüşmemizin yapılacağı güne kadar satış rakamlarımızı değiştirmeyeceğimizi dolayısıyla önümüzdeki günlerde halkımızdan anlayış bekler saygılar sunarız.”