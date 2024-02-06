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Ekmek 13.5 TL oldu

Somun ekmek fiyatının 13 buçuk TL olması konusunda uzlaşıya varıldı

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Ekmek 13.5 TL oldu
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün Fırıncılar Birliği ile yaptıkları teknik toplantılar sonucunda, sektörde yaşanan daralma ve diğer yapısal sorunları ele aldıklarını açıkladı. Bakan Amcaoğlu, 200 gramlık somun ekmek fiyatının 13 buçuk Türk Lirası (13.5 TL) olması konusunda uzlaşıya varıldığını ifade etti.
Bakan Amcaoğlu, unlu mamuller ve fırıncılık sektöründe giderek azalan pazar payını artırmak ve sektörün daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için bazı temel konularda iyileştirmeler yapılması ve bu yöntemle de ekmek fiyatının daha makul fiyatta tutulabilmesinin ele alındığını duyurdu.
Toplantıların sonucunda bakanlığın 6 konuda teknik çalışmalar yapması ve en kısa sürede Fırıncılar Birliği ile paylaşmasına karar verildiğini belirten Bakan Amcaoğlu,  200 gr somun ekmek fiyatının da 13.5 TL olması kararında uzlaşıya varıldığını kaydetti.  
 
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