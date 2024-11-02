banner913
banner932
''Kıbrıs Türk halkı için tüm imkanları seferber ettik''
''Kıbrıs Türk halkı için tüm imkanları seferber ettik''
27 0
Üstel, YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı
Üstel, YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı
29 0
 
Türkiye aleyhine tazminat kararı, Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edildi
Türkiye aleyhine tazminat kararı, Temyiz Mahkemesi tarafından iptal edildi
30 0
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu mevkidaşı Işıkhan’la görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu mevkidaşı Işıkhan’la görüştü
29 0
“İsias davası, cinayet davasına dönüştü”
“İsias davası, cinayet davasına dönüştü”
36 0
Yeniboğaziçi'nde güzel işler devam ediyor
Yeniboğaziçi'nde güzel işler devam ediyor
45 0
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
“Çevre ve Ekoloji Festivali” pazartesi günü Gazimağusa’da yapılacak
24 0
banner1059

“Ekmeğimizi de suyumuzu da paylaşacağız”

banner1020

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi Binası inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, “Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

banner1045
“Ekmeğimizi de suyumuzu da paylaşacağız”
banner971

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi Binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu ile birlikte, TOKİ eliyle yaptığımız KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde devam eden çalışmalarımızı inceledik. KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi Binasını yıl sonunda bitirmeyi planlıyoruz.

Millet Bahçesi ve Millet Camii projelerimizi de haziran ayına kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz”

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.