“Ekmeğimizi de suyumuzu da paylaşacağız”

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi Binası inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, “Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi Binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu ile birlikte, TOKİ eliyle yaptığımız KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde devam eden çalışmalarımızı inceledik. KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi Binasını yıl sonunda bitirmeyi planlıyoruz.

Millet Bahçesi ve Millet Camii projelerimizi de haziran ayına kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz”