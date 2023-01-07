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Ekmeğe zam yolda

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Asgari ücrete yapılan artışla birlikte önümüzdeki hafta ekmeğe de zam gelecek

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Ekmeğe zam yolda
Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, asgari ücrete yapılan artışla birlikte Fırıncılarında fiyat politikasını yeniden gözden geçirmek üzere önümüzdeki hafta içerisinde toplanacağını söyledi.
Artan maliyetler karşısında başka çareleri kalmadığını dile getiren Çıraklı, ekmeğe zammın gündemlerinde olduğunu, önümüzdeki hafta yeni fiyatların netleşeceğini belirtti.
Çıralı, “Gelen artışlara paralel olarak ekmek zammı da kaçınılmaz. Ama ne
zaman ve ne kadar olacağını bilmiyorum” şeklinde konuştu.
 
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