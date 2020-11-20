Somun ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2,50 TL’ye yükseldi. Fırıncılar Birliği,ekmeğe iki yıldır zam yapılmadığına dikkat çekerek “En az 1 TL zam yapılması gerekiyordu” görüşünü belirtti



Girdi maliyetlerinin yükselmesi üzerine ekmek ve diğer unlu mamullere en az 50 kuruş zam geldi.Somun ekmeğin fiyatı 2 TL’den 2,50 TL’ye yükseldi. Salı günü alınan kararla somun ekmeğin fiyatına 50 kuruşluk zam geldi. Fırıncılar Birliği bu fiyat yükselişinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, tüm girdilerin zamlandığını ifade etti. Bu kararın serbest piyasa koşulları içinde alındığının altını çizen Fırıncılar Birliği Sözcüsü Ömer Çıralı, “Bazı fırınlar 2,50, bazıları 2,75 TL’ye satış yapıyor. Bir birlik kararı yoktur, serbest piyasa koşulları içinde her firma farklı uygulamaya gitti” dedi. 2018 yılından beridir ekmeğe zam yapılmadığını da sözlerine ekleyen Çıralı, unun son bir ayda ciddi anlamda zamlandığını kaydetti.

Fırıncılar Birliği adına Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunan Ömer Çıralı, un ve gaz gibi girdi maliyetlerinin ciddi anlamda arttığını belirterek, unlu mamullere zam yapma kararı alındığını belirtti.

“2 YILDIR ZAM YAPILMIYORDU... 50 KURUŞ DA KURTARMIYOR, 1 TL ZAM YAPILMASI GEREKİYORDU”

Ekmeğe iki yıldır zam yapılmadığını ifade eden Çıralı, “ortalama 50 kuruş civarında bir artış yapıldı. Aslında bu rakam da fırıncıyı kurtarmıyor. Fırıncı, mümkün olduğunca minimum bir düzeyde zam yaptı. Normalde, artışları dikkate aldığımızda en az 1 TL zam yapılması gerekiyordu” dedi.

Artışın sadece somun ekmeğe yapılmadığını, tüm unlu mamullerin fiyatlarının arttığını belirten Çıralı, “Diğer ekmek türleri ve unlu mamullerde yapılan artış, somun ekmekten daha yüksek” ifadelerini kullandı.

Tüm fırınların, fiyat belirleme konusunda serbest olduğunu belirten Çıralı, “Eskiden Fırıncılar Birliği karar alırdı, fırınlar da bu karara uyardı. Ama artık bu söz konusu değil. Serbest rekabet koşulları çerçevesinde fırıncılar, kendi fiyat politikalarını belirliyorlar” dedi.

