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Ekmeğe zam geliyor

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4.5 TL’ye satılan ekmeğin fiyatı bugünden itibaren 6 TL’ye çıkacak

Ekmeğe zam geliyor

Kuzey Kıbrıs'ta gıda ürünleri zamlanmaya devam ediyor. 
Bugünden itibaren somun ekmeğe zam geleceği öğrenildi. Buna göre somun ekmek 6 TL'ye çıkacak. 
Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, şu anda piyasada ortalama 4.5 TL’ye satılan somun ekmek fiyatının bugünden itibaren 5.5 TL- 6 TL’ye çıkacağını söyledi.
İnsanların alım gücünün düştüğünü, her ürüne zam geldiğini söyleyen Çıralı, 1 torba un fiyatının 500 TL’yi geçtiğine vurgu yapıldı.
Un fiyatlarındaki artıştan dolayı fiyatları yükseltme kararı almak zorunda kaldıklarını anlatan Çıralı, “Un fiyatlarının ciddi anlamda artmasına bağlı olarak bu zam yapılacak” dedi.
Tüm ekmek çeşitlerine 1 TL ile 2 TL arası zam gelmesinin beklendiğini kaydeden Çıralı, her fırının kendi fiyatlarında bu yönde değişiklikler yapacağını belirtti.
Çıralı, rekabet yasasına bağlı olarak değişken fiyatlar hakim olacağının altını çizdi.
 
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