Ekinler toprağa çıkmadan öldü

Ocak ayına gelmemize rağmen ülkemizde yağışların henüz yeterli düzeyde olmaması, çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Çiftçiler, sezonun kurak geçmesinden endişe ederken, olası bir kuraklık yaşanmasının hem çiftçiyi hem de ülkeyi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olarak görülüyor

Ocak ayında olmamıza rağmen, ülkede mevsim normallerinin çok altında yağış olması nedeniyle, göletlerdeki su seviyesi yaz aylarının bile altında

kaldı.

Birçok göletteki su hacmi kritik seviyelere inerken; bazı göletlerin kuruduğu, bazılarının da kurumak üzere olduğu gözlemlendi. Yağışların az olması ekinleri de etkilerken, tohumların yüzde 80’ini toprağın üzerine çıkmadan öldü. Yıl içerisindeki yetersiz yağış, adadaki kuraklığı tetiklerken, çiftçiler bu durumdan olumsuz etkilendi. Yağışların yeterli olmaması nedeniyle bu yıl hem çiftçi, hem hayvancı hem de tüketiciyi zor günler bekliyor.

Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, bu yıl ekilen ekinlerin yüzde 80’ninin toprağa çıkmadan öldüğünü söyledi. Kalanların da öldüğünü ifade eden Nizam, bu günden sonra yağacak olan yağmurların da ekilmiş tohumlara faydası olmayacağını ifade etti. 6-10 Ocak tarihleri arasında yağmur beklendiğini kaydeden Mehmet Nizam, “Ekinler çıksa da rekolte çok düşük, adanın dörtte üçü kuraklık yaşıyor” dedi.

KABA YEMDE SIKINTI YAŞANACAK

Kuraklıktan dolayı hayvancının vazgeçilmezi olan ‘kaba yem’ fiyatlarında da ciddi sıkıntılar yaşanması bekleniyor. Devletin ‘kaba yem’ için bir an önce önlem alması gerektiğine değinen Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, yaşanan bu kuraklığın sadece hayvancıyı değil tüketiciyi de etkileyeceğini belirterek et ve süt fiyatlarına da bunun yansıyacağının altını çizdi.

Kuraklığın kapıda olduğunu belirten Nizam, “Yasaya göre kuraklık Mart ayında ilan edilir ancak görünen köy kılavuz istemez” dedi.

NİZAM: BİR DAMLA SU UMUTTUR…

Uzun yıllardır adada kuraklık yaşanmadığını, en son kuraklığın 2012’de

Mesarya bölgesinde görüldüğünü kaydeden Mehmet Nizam, bu yıl dağ yamaçlarında dahi kuraklığın gözle görülür olduğunu ifade ederek, “Bir damla yağmur yine de umudumuz” dedi.

