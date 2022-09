Ekingen: “Gurur duyduğumuz kadınlarımızın hikayelerini anlatmayı sürdürüyoruz”

İlk kadın hekim Dr. Aydın Sennaroğlu ile ilk eğitimli hemşire Firdevs İslamoğlu’nun hayatlarını anlatan belgesellerin gösterimi yapıldı

İlk kadın hekim Dr. Aydın Sennaroğlu ile ilk eğitimli hemşire Firdevs İslamoğlu’nun hayatlarını anlatan belgesellerin gösterimi Lefkoşa’da yapıldı.Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği’nden (KÖDER) yapılan açıklamaya göre, KÖDER’in hayata değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla başlattığı çalışmalar sonucunda bu kez de ilk kadın hekim Dr.Aydın Sennaroğlu ve ilk eğitimli hemşire Firdevs İslamoğlu’nun belgesellerinin gösterimini yapıldı.KÖDER’in, Telsim ile işbirliği içerisinde Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlediği gecede, sırasıyla, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ile Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra birer konuşma yaptı. Oya Ertuğruloğlu, Dr. Hasan Adataş ve emekli hemşire İsmet Çoban’nın katılımıyla bir söyleşi de gerçekleştirildi.Etkinlikte, KÖDER tarafından Dr. Aydın Sennaroğlu’na ve rahatsızlığından dolayı geceye katılamayan Firdevs İslamoğlu’nun eşi Mahmut İslamoğlu’na birer plaket takdim edildi. Telsim tarafından da Taşkent’teki Doğa Parkı içerisinde oluşturulan Telsim Ekoloji Ormanı’nda her iki isim adına oluşturulan koruluğun belgeleri verildi.KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, konuşmasında, “İlk günkü heyecan ve kararlılıkla gurur duyduğumuz kadınlarımızın hikayelerini anlatmayı sürdürüyoruz” diyerek, “Bu gece yine hikayelerini belgesel yapmaktan gurur duyduğumuz iki sağlıkçı kadınımızın belgesellerini izleyeceğiz. Tüberküloz hastalığının tedavisi alanındaki başarısı ile de bilinen ilk kadın hekim Dr.Aydın Sennaroğlu ve ilk eğitimli hemşire Firdevs İslamoğlu’nun gururla anlattığımız yaşam hikayeleri bugünün gençlerine, meslektaşlarına örnek olacak niteliktedir” ifadelerini kullandı.Ekingen, “Gönyeli Belediyesi, iş birliği için Telsim Vodafone ailesi, KÖDER’deki arkadaşlarım, çekim için izin veren aile bireyleri ve siz katılımcılara çok teşekkür ederim” dedi.Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise Telsim olarak, içinde kadın olan her projede yer aldıklarını ve bundan büyük heyecan duyduklarını ifade ederek “KÖDER ile gerçekleştirdiğimiz, hayata değer katan kadınlarımızın yaşam öykülerini içeren belgesel projesi, içinde kadın olmasının yanı sıra toplumsal belleğe büyük katkısı olan bir proje.” dedi.Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, böylesi anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, etkinliği düzenleyen KÖDER ve Telsim Vodafone’ye teşekkür etti.Altuğra, “Kıbrıs Türk kadınının topluma anlatacak birçok hikayesi var... Savaşların, nice zorlukların üstesinden gelmiş kadınlarımızın o günlerin kahramanlarındandır ve onların hikayelerini bugünlere ve geleceğe aktarmak çok önemli bir misyondur” ifadelerini kullandı.“Sağlık alanında hizmet vermiş iki değerli kadının gösterimi benim için ayrı bir önem taşımaktadır. Sağlıkta hizmet etmek demek özveri ve fedakarlık demektir. Bu anlamda bizleri yetiştiren, güçlü duruşlarıyla bizlere ilham kaynağı olan yaşam mücadelelerini yansıtan bu çalışmalar çok değerlidir. Geçmişini bilmeyen geleceğini de belirleyemez. Bu çalışmalar gençlere umut, ışık olsun.”