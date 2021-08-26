“Ekim’de görülmemiş bir ekonomik kriz yaşanacak”

CTP Genel Başkanı Erhürman, Ekim – Kasım aylarında ülkede bugüne kadar görülmemiş bir ekonomik krizin yaşanacağını söyledi ve hükümetin tek derdinin kurultay olduğunu kaydetti



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin memleketi enkaza çevirdiğini vurguladı.

Ekim – Kasım aylarında ülkede bugüne kadar görülmemiş bir ekonomik krizin yaşanacağına dikkat çeken Erhürman, hükümetin tek derdinin ise kurultay olduğunu kaydetti. Hükümete yönelik sert eleştirilerde bulunan Erhürman, memleketin enkaza çevrildiğinin altını çizdi.

Ana Muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, akaryakıt fiyatlarının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendiğini fakat tüp fiyatlarında böyle bir durumun olmadığını ifade etti. Erhan Arıklı’nın göreve geldiğinde fiyatları ucuzlatacağını iddia ettiğini belirten Erhürman, böyle bir yetkilerinin olmadığını kaydetti. Arıklı’nın “Biz zam yapmak istemiyoruz ama üzerimizde büyük baskı var” dediğini söyleyen Erhürman, söz konusu durumun Arıklı’nın iş bilmezliğini gösterdiğini vurguladı. Erhürman, “Zam geldiğinde baskılara boyun eğmeniz anlamına gelecek” dedi. Bu kadar sıkıntı içinde halkın bir de tüp gaz bulamadığı bir noktaya getirildiğinin altını çizen Erhürman, hükümetin memleketi bir enkaza çevirdiğini vurguladı.

İhalesiz getirilen yakıtla ilgili endişelerin de paylaşılmadığını kaydeden Genel Başkan Tufan Erhürman, hükümetin yönetememeye devam ettiğini ifade etti.

Özel sektörün batması durumunda maliyenin de batacağına dikkat çeken Erhürman, “Bu ülke Ekim-Kasım aylarında tarihin en büyük ekonomik krizine girecek” diye konuştu. Bütün borçların vadelerinin yaklaştığını belirten Erhürman, özel sektörün giderlerini bile karşılayamadığını ifade etti. Bunun sonucunda özel sektörün ya işçi durduracağını ya da kepenk kapatacağını vurgulayan CTP Lideri Erhürman, hükümetin konsantre olmadığını belirtti.

Ülkenin yönetilemediğini iktidara mensup milletvekillerinin de söylediğine vurgu yapan Erhürman, hükümetin tek derdinin kurultay olduğunu kaydetti.

