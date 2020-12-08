Ekim 2021’de erken seçim için uzlaşı

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini ikinci kez UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e verdi. Saner görevi alır almaz YDP ve DP heyetleri ile bir araya geldi. Bugün üçlü koalisyon için kabineyi oluşturabileceklerini söyleyen Saner, Ekim 2021’de seçime gidilmesi yönünde uzlaşı sağlandığını bildirdi



Görüşme sonrası konuşan ve Saner, Halkın Partisinden üç vekilin dünkü istifasının UBP ile bir alakası olmadığını söyledi.

Hüseyin Özgürgün’ün ülkeye dönmesi ile ilgili bir soru üzerine de Saner, UBP’nin Özgürgün’ün evi olduğunu, Özgürgün ile her zaman birlikte çalışma niyetleri olduğunu kaydetti.

Öte yandan UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan almasının hemen ardından, YDP ve DP heyetleri ile Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezinde buluştu. Toplantıya DP Milletvekili

UBP Genel Merkezi’nde toplanan üç parti başkanı ve beraberindeki heyet, üçlü azınlık hükümetine ilişkin detayları görüştü.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan UBP Genel Başkan Vekili

Parti başkanlarına katkıları için teşekkür eden Saner, “Böyle bir dönemde hükümet için katkı sağlamak ciddi cesaret gerektirir” dedi.

Saner, Ekim 2021’de seçime gidilmesi yönünde uzlaşı sağlandığını da açıkladı.

Nisap sorunuyla ilgili gelen bir soru üzerine ise Saner, “Meclise katılan her milletvekilinin nisap sağlanması için katkı koyacağına inanıyorum” dedi.

Saner, tarafların uygun görmesi durumunda bugün Bakanlar Kurulu'nun oluşması için koşulların olgunlaşacağını aktardı.

Saner, herkesin uygun görmesi durumunda bugün bakanlar kurulunun oluşması için koşulların olgunlaşacağını belirtti.

Elde edilen bilgilere göre UBP 7, DP 2 ve YDP 1 Bakanlık alacak.

DP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı, YDP'nin ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nı alacağı da gelen bilgiler arasında.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, güvenoyu alabilecek bakanlar kurulu oluşturma görevini ikinci kez Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e verdi.Görüşme sonrası konuşan ve Saner, Halkın Partisinden üç vekilin dünkü istifasının UBP ile bir alakası olmadığını söyledi.Hüseyin Özgürgün’ün ülkeye dönmesi ile ilgili bir soru üzerine de Saner, UBP’nin Özgürgün’ün evi olduğunu, Özgürgün ile her zaman birlikte çalışma niyetleri olduğunu kaydetti.Öte yandan UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan almasının hemen ardından, YDP ve DP heyetleri ile Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezinde buluştu. Toplantıya DP Milletvekili Serdar Denktaş da katıldı.UBP Genel Merkezi’nde toplanan üç parti başkanı ve beraberindeki heyet, üçlü azınlık hükümetine ilişkin detayları görüştü.Toplantı sonrası basına açıklama yapan UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner , önceki gün yapılan üçlü görüşmeyi hatırlatarak, “Bugün görüşmelerimizi son aşamaya taşıdık. Taraflar son bir kez kendi içinde değerlendirme yaptıktan sonra yarın (bugün) son kararını verecek. Gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.Parti başkanlarına katkıları için teşekkür eden Saner, “Böyle bir dönemde hükümet için katkı sağlamak ciddi cesaret gerektirir” dedi.Saner, Ekim 2021’de seçime gidilmesi yönünde uzlaşı sağlandığını da açıkladı.Nisap sorunuyla ilgili gelen bir soru üzerine ise Saner, “Meclise katılan her milletvekilinin nisap sağlanması için katkı koyacağına inanıyorum” dedi.Saner, tarafların uygun görmesi durumunda bugün Bakanlar Kurulu'nun oluşması için koşulların olgunlaşacağını aktardı.Saner, herkesin uygun görmesi durumunda bugün bakanlar kurulunun oluşması için koşulların olgunlaşacağını belirtti.Elde edilen bilgilere göre UBP 7, DP 2 ve YDP 1 Bakanlık alacak.DP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı, YDP'nin ise Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nı alacağı da gelen bilgiler arasında.