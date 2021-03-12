CTP Başkanı Erhürman, ek mesai ödeneklerinin aşağıya çekilmesinin gündeme getirildiğini anlatarak, “Bu durumda ek mesaiye kalmak isteyen insan bulunacak mı?” diye sordu





Mecliste konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile imzalanan mali protokolde ek mesailerle ilgili verilen taahhütlere değinerek, konuyla ilgili hukuka uygun olmayan noktalar olduğunu dile getirdi.

Ek mesailerin en çok olduğu yerlerde vardiya usulüne geçilebilmesi için ek istihdamın daha önce gündeme geldiğini anımsatan Erhürman, ek mesai sorununu çözmek için vardiya usulüne geçilmesine karar verilir ve ek istihdama gidilirse, ancak bunun reform olarak tanımlanabileceğini, çünkü reform ödeneğine ihtiyaç olacağını anlattı.

Öte yandan ek mesai ödeneklerinin aşağıya çekilmesinin gündeme getirildiğini anlatan Erhürman, “Bu durumda ek mesaiye kalmak isteyen insan bulunacak mı? “ diye sordu.

KKTC’nin toplu iş sözleşmelerini değişme taahhüdünde de bulunduğunu söyleyen Erhürman bunun nasıl taahhüt edilebileceğini, karşı tarafın ikna edileceğine dair bir taahhüdün nasıl verilebildiğini sordu.

Anlaşmada “elektrik doğal gaz enterkonneksiyon projesine” kaynak ayrıldığını söyleyen Erhürman bununla ne anlatılmak istendiğini sordu.

Anlaşmada veri merkezi kurulacak ve yönetimi TÜRKSAT tarafından yapılacak dendiğini kaydeden Erhürman, “Bu memleketin kendisinin bir veri merkezini bile yönetmeyeceğini mi iddia ediyorsunuz?” diye sordu.

Anlaşmanın hiçbir şekilde uygulanamayacak durumda olduğunu ileri süren Erhürman, reform da içermediğini söylediği anlaşmanın halka haksızlık olduğunu savundu.

Arıklı’nın muhalefetin desteğine ihtiyaç olduğunu söylediğini, zaten ortada bir azınlık hükümeti olduğunu dile getiren Erhürman, bunu bile bile muhalefetle hiç paylaşmadan bir anlaşmaya imza atıldığını söyledi.

Erhürman bunların KKTC adına verilen taahhütler olduğunu belirterek, “Şimdi nasıl yapacaksınız bunu?” diye sordu.

Kamu reformunun yıllardır gündemde olduğunu dile getiren Erhürman, kendi hükümetleri döneminde 3’lü kararnamenin kapsamını daraltmak için yaptıkları çalışmalara işaret etti, şimdi iktidar olan partilerin o dönem kendilerine bunun için destek verdiğini ancak şu anda bunun yapılmayıp, reform olarak sayılamayacak değişikliklerin altına imza atıldığını savundu.

Sosyal patlamaların eşiğine doğru gidildiğini ileri süren Erhürman, turizm çalışanlarının hala önünü göremediğini söyledi.

Turizme salgın destek ödeneği olarak öngörülen 30 milyon TL’nin toplam rakamın yüzde 1’i bile olmadığını anlatan Erhürman “Turizm sektörü nasıl ayakta duracak?” diye sordu.



