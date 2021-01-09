Ek mesailere tedbir şart

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bütçe giderleri açısından personel giderler ve cari giderlerin büyüklüğüne işaret etti ve ek mesai giderleri konusunda tedbir alınması gerektiğini söyledi





Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 bütçesiyle ilgili sunuş konuşması yaptı.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada ülkelerin bütçe açığıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Oğuz, dünya ekonomisinde daralma beklentisi olduğuna değindi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, pandeminin reel sektördeki etkilerini azaltmak için alınan önlemlerin bütçede yarattığı etkiye işaret ederek sağlık için yapılan harcamalara da değindi.

Dursun Oğuz, ülkenin kanayan yarası olarak tanımladığı aşırı borç yükündeki artışa da işaret ederek bunun kontrol altında tutulması ve azaltılmasının öncelikli hedeflerden olması gerektiğini kaydetti.

2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hakkındaki detaylar hakkında bilgi veren Oğuz, bütçe giderleri açısından personel giderler ve cari giderlerin büyüklüğüne işaret etti.

Ek mesai giderleri konusunda tedbir alınması gerektiğini anlatan Oğuz, bütçe açıklarına karşı atılması gereken adımlardan taviz verilmeyeceğini kaydetti.

Vergi sistemini daha çağdaş ve adil bir yapıya ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Oğuz, bu bağlamda teknolojiden yararlanmanın da hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kayıt dışılığı kontrol altına almak için adımlar atılacağını ifade ederek, 2021’de de reel sektörün desteklenmeye devam edileceğini anlattı.



