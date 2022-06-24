Ek mesailerde uzlaşı

Maliye Bakanı Atun ile görüşen sendikalar, Pazartesi günü başlattıkları ek mesaiye kalmama eylemini sonlandırdı. Atun, Şubat ayı ek mesailerinin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı

Maliye Bakanı Sunat Atun, kamuda örgütlü sendikalarla bir araya geldi. Atun, ek mesailer konusunda uzlaşıya varıldığı açıkladı.

Sendikalar da, Pazartesi günü başlattıkları ek mesaiye kalmama eylemini sonlandırdıklarını duyurdu.

Maliye Bakanı Atun, kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile bugün öğle saatlerinde bakanlıkta bir araya geldi.

Maliye Bakanı Atun yaptığı açıklamada, Ocak ayı ek mesaisinin, pazartesi günü ödendiğini hatırlatarak, sendikalarla varılan uzlaşıya müteakip, Şubat ayı ek mesailerinin hazır olanlarının dün hesaplara yatmaya başladığını, en geç Salı gününe kadar tümünün tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Atun, aynı anlayış çerçevesinde Temmuz ayı içerisinde de, Mart ve Nisan ayı ek mesailerinin ödeneceğini söyledi.

Reel sektör ödemelerine de önem verdiklerini vurgulayan Atun, kamu çalışanının yanında reel sektör ödemelerinin de takvimlendirilmiş bir şekilde, eş zamanlı yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Atun, bu bağlamda hafta başında doğrudan gelir destekleri ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ödeme yapıldığını kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun, taşımacılık ödemelerini de bugün ödeyip tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Öte yandan 3 sendika adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Pazartesi günü başlattıkları ek mesaiye kalmama eyleminin sonlandırıldığını bildirdi.

GÜMRÜKÇÜLER EYLEMİ KALDIRDI

Gümrük Çalışanları Sendikası da (GÜÇ-SEN), Maliye Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda, ek mesai çalışmama eylemini sonlandırdı.

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ek mesai çalışmama eylemi hakkında Maliye Bakanı ile yapılan görüşme sonrasında ek mesai çalışmama eylemini kaldırma kararı aldıklarını söyledi.

