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“Ehliyetlere imza atan memurun yetkisi yok”

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“Ehliyetlere imza atan memurun yetkisi yok”
 
 
Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun ise, Lefkoşa Ehliyetler Birimi’nin Trafik Dairesi’ne bağlı olduğunu sadece çalışanların bildiğini savunarak, Bakan Arıklı’nın birimin Trafik Dairesi’ne bağlı olduğunu bilmediğini ileri sürdü.
Kamu Hizmeti Komisyonu’na suç duyurusunda bulunan Uzun, birimde tahsilat yapan memur ve ehliyetlere imza atan memurun yetkisi olmadığını iddia etti. Yoğunluktan bir personelin hastanelik olduğunu dile getiren Uzun, “partizanca istihdam yapan hükümet yetkililerine” seslenerek, “Kızınızı, kaynınızı, gelininizi alın, alın ama buraya verin. Artık yeter” dedi.
 
 
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