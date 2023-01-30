Ehliyete okkalı zam

1 yıllık ehliyet ücretlerine yapılan 230 TL’lik zam ile fiyatlar 290 TL’den 520 TL’ye çıkarken, 2 yıllıklar da 345 TL’lik zamla 430 TL’den 775 TL’ye yükseldi

Ülkede ‘zamsız’ gün geçmezken bir ‘okkalı fiyat artışı’ haberi de sürüş ehliyetlerinden geldi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan listede yeni fiyatlar açıklandı. Neredeyse tüm kalemlerde %79,30’luk fiyat artışı yaşandı.

1 yıllık ehliyet ücretlerine yapılan 230 TL’lik zam ile fiyatlar 290 TL’den 520 TL’ye çıkarken, 2 yıllıklarda 345 TL’lik zamla 430 TL olan harç 775 TL’ye yükseldi.

3 yıllık ehliyetlerde 460 TL, 5 yıllık ehliyetlerde 705 TL, 10 yıllıklarda 1,170 TL zam yapıldı.

430 TL olan Öğrenci Ehliyeti Sınavı 345 TL’lik zam ile 775 TL’ye, 900 TL olan Uluslararası sürüş ehliyeti 720 TL’lik zam ile 1620 TL’ye yükseldi.

Resmi gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni fiyatların 27 Ocak tarihinde devreye girdiği belirtildi.

ESKİ VE YENİ EHLİYET HARÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

-1 yıllık (Yaş haddi ve sınav geçenler): 290 TL’den 520 TL’ye,

-2 yıllık: 430 TL’den 775 TL’ye

-3 yıllık: 575 TL’den 1,035 TL’ye

-5 yıllık: 885 TL’den 1,590 TL’ye

-10 yıllık: 1,470 TL’den 2,640 TL’ye

-Öğrenci Ehliyeti Sınavı: 430 TL’den 775 TL’ye

-Öğrenci Ehliyeti: 430 TL’den 775 TL’ye

-Uluslararası sürüş ehliyeti: 900 TL’den 1,620 TL’ye

-Kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyet sureti: 210 TL’den 380 TL’ye

-Şoför okulu çalıştırma harcı (Yıllık): 500 TL civarından 1,075 TL’ye

-Sürücü eğiticisi ruhsatı (5 yıllık): 1,800 TL civarından 3,210 TL’ye

-Araştırma harcı: 290 TL’den 520 TL’ye çıktı.

