Ehliyet kaosu

Motorlu Araçlar, Yol ve Trafik Yasası kapsamında yapılan değişiklikler, 28 Ağustos’ta yürürlüğe girdi ancak gerekli tüzük çalışmaları ve Bakanlar Kurulu’nun toplanamaması sonucu eş zamanlı olarak tamamlanamadı. Böylece, devlet eliyle yasal boşluk yaratıldı

Devlet eliyle yaratılan yasal boşluk nedeniyle vatandaşlar son bir aydır ne yeni ehliyet çıkartabiliyor, ne de ehliyet yenileyebiliyor. Hal böyle olunca, ehliyetini yenilemeyen vatandaşın aracı, olası bir kazada kaskonun kapsama alanı dışında kalıyor



Motorlu Araçlar, Yol ve Trafik Yasası kapsamında yapılan değişiklikler 28 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ancak gerekli tüzük çalışmaları, hükümet boşluğu ve Bakanlar Kurulu’nun toplanamaması sonucu “eş zamanlı” olarak tamamlanamadı.

Yasa’daki değişikliklere ilişkin ilgili tüzük ve altyapı çalışmalarının tamamlanamadı ancak değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanması nedeniyle “hasbelkader” yürürlüğe girmiş oldu.Böylece, adeta “devlet eliyle yasal boşluk” yaratılmış oldu.

Söz konusu yasal boşluk 28 Ağustos'ta yaratılmasına karşın, 2 ay boyunca ilgili tüzük çalışmaları yapılmadı, ehliyet yenileme ve yeni ehliyet çıkarma işlemleri devam etti, Yasa devlet tarafından çiğnendi, ardından da 1 Kasım itibariyle ehliyetlere ilişkin işlemler durduruldu.

Yaşanan yasal boşluk nedeniyle vatandaş son bir aydır ne yeni ehliyet çıkartabiliyor, ne de süresi geçen mevcut ehliyetini yeniletebiliyor…

Son bir ay içinde ehliyetinin süresi geçen ve söz konusu sorun nedeniyle yenileme işlemi gerçekleştiremeyen bir araç sürücüsü, olası bir trafik kazası gerçekleştirmesi halinde, aracı full kasko olsa dahil, sigorta sadece karşı tarafın hasarını karşılıyor; binlerce liralık aracın masrafı sürücüye kalıyor…

Dahası, olası bir polis çevirmesinde, devlet eliyle yaratılan yasal boşluk sonucu ehliyetini yenileyemeyen vatandaş, ceza riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu durumda polis, ya inisiyatif alarak mevcut mevzuata uymuyor ve ehliyet süresi geçenleri görmezden geliyor, ya da devletin yarattığı sorun nedeniyle vatandaşa ceza kesmek zorunda kalıyor.



“FULL KASKO, EHLİYETİNİN SÜRESİ GEÇENLERİ KAPSAMIYOR”

Sigorta ve Reasürans Birliği Başkanı Ülker Fahri, “third party sigorta” olarak anılan zorunlu sigortanın, ehliyet süresi dolan ve sürenin dolmasının üzerinden 5 yıl ya da daha az süre geçen sürücüleri kapsamaya devam ettiğini belirtti.

Ancak ehliyetlerle ilgili sorun, söz konusu “Kasko Sigorta” türü olduğunda ciddi bir mağduriyete yol açıyor…

Birlik Başkanı Fahri, full kasko ya da kasko sigorta olarak anılan; olası kaza halinde hem karşı tarafı hem de kazayı yapan şahsı karşılayan sigorta türünün, ehliyet süresi geçmiş kişileri kapsamadığını ifade etti.

Fahri, bu süreçte bazı sigorta şirketlerinin, yasal açıdan yaşanan sorun nedeniyle inisiyatif alarak müşterisini mağdur etmemek adına, kapsama alanı dışında olmasına rağmen karşı tarafın yanında, kazayı yapan kişinin de masraflarını karşıladığını kaydetti…

