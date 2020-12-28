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Eğlence Sektörü İnisiyatifi, yarın eylem yapıyor

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Eğlence Sektörü İnisiyatifi, yarın saat 11.30’da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak.

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Eğlence Sektörü İnisiyatifi, yarın eylem yapıyor

 

 

İnisiyatiften yapılan açıklamada, “Mantıksızlığa dur de!” sloganıyla yapılacak eylemde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğlence sektörünü kapatmasının protesto edileceği belirtildi.

Açıklamada, “Maskeni tak, mesafeni koru, sektöre sahip çık!” denilerek, şunlar kaydedildi:

“Bizler bar, club ve eğlence sektörü çalışanları, iş verenleri ve yatırımcıları olarak yıllardır ilk hedef olmaktan bıkkınlığımız ve verilen kararlar ile emeklerimizin, geçinme derdimizin hiçe sayılmasına artık dur demek istiyoruz.”

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