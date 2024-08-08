“Eğlence mekanlarında uyuşturucu satılıyor”

18 yaş altı gençlerin girişine göz yumulan eğlence mekanlarında uyuşturucu tacirleri cirit atıyor. Liselerde yapılan ankete göre gençlerin yüzde 3.8’inin uyuşturucu kullanıyor. Alkol kullanım oranı ise yüzde 57.5

Uyuşturucu kullanımı ülkemizde lise çağlarına kadar düşmüş durumda.

Gençler arasında uyuşturucu günden güne yaygınlaşırken eğlence mekanlarında da uyuşturucu ticareti hortlamış durumda.

Özellikle 18 yaş altı gençlerin girişine göz yumulan eğlence mekanlarında uyuşturucu tacirleri cirit atıyor.

Tanınmış ailelerin çocukları söz konusu tacirlerin hedefinde. Uyuşturucu gençlere önce ikram ediliyor bağımlılık seviyesinin artmasının ardından para karşılığı satılıyor. Konunun polisin de gündeminde olduğu öğrenildi.

TECEL: LİSELERDE UYUŞTURUCU KULLANIM ORANI YÜZDE 3.8

Konuyla ilgili Haber Kıbrıs’a kısa bir açıklama yapan Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, ülkemizde liselerde eğitim gören gençlerin madde kullanımına ilişkin yapılan ‘ESPAD 2023’ araştırması verilerine dikkat çekti.

Ülkemizde liselerde öğrenim gören gençlerin yüzde 29 buçuğunun sigara içtiğini anlatan Hatipoğlu, elektronik sigara kullanımın da oldukça yaygın olduğunu gençlerin yüzde 28’inin elektronik sigara kullandığını söyledi.

Liselerde yapılan ankette gençlerin yüzde 3.8’inin uyuşturucu kullandığına dikkat çeken Hatipoğlu, alkol kullanım oranın ise yüzde 57 buçuk olduğunu kaydetti.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, ailelere çağrıda bulundu “Çocuklarımıza doğru eğitimi verelim” mesajını verdi.