“Eğitime de sağlığa da güç kattık”

UBP, ara seçime yönelik Lefkoşa’da tanıtım toplantısı düzenledi. UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, eğitime de sağlığa da icraatlarla güç kattıklarını söyledi ve “Kazanacağız” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ara seçim öncesinde Lefkoşa’da tanıtım toplantısı düzenledi.

UBP’nin 25 Haziran’da yapılacak ara seçimdeki milletvekili adayı olacağını açıkladığı Ali Başman, önceki akşam Lefkoşa’da düzenlenen etkinlikle partililerle bir araya geldi.

Golden Tulip Otel’de yer alan etkinliğe, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, UBP’liler katıldı.

“25 Haziran’da 25’inci vekil ile gücüne güç kat” vurgusu yapılan toplantıda, UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Milletvekili Adayı Ali Başman konuşma yaptı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Ali Başman’ın aday gösterilme sürecini anlattı. Üstel, tüm yoklamalarda Ali Başman’ın adının öne çıktığını, kendisine adaylık görevi verdiklerini, görevi seve sev kabul ettiğini ve UBP’nin gücüne güç kattığını söyledi.

Meclis’te öğretmenlerle ilgili yasa üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirten Üstel, “Kimsenin haklarını kısıtlamıyoruz. Ama çocuklarımızın eğitim hakkını da görmezden gelemeyiz. Eğitimden vazgeçilemez. Bakan ve milletvekili, arkadaşlarımla bir olduk, bir yumruk olduk ve ülkemize güç kattık. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitime de sağlığa da icraatlarla güç kattıklarını vurgulayan Üstel, bu yolda Anavatan Türkiye’nin desteğine vurgu yaparak, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçilmesi vesilesiyle yürekten kutladı.

Üstel, “Bu akşam da belli oldu. Kazanacağız. UBP’nin gücüne güç katmaya hazırsınız. KKTC’nin gücüne güç katmaya hazırsınız. Desteğinize şimdiden teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun” dedi.

