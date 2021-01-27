Eğitimde doğru kararlar alınmasını ummak boşuna

KTOEÖS Başkanı Gökçebel: “Üst Komite başka karar alır, Bakan, Başbakan bambaşka söyler. Gece yarılarına kadar yapılan toplantılardan sonra tek karar bile alamayan bu hükümetten salgın yönetmesini beklemek boşunadır”



KTOEÖS, bulaşın kontrol altına alınması için bir süreliğine okulların on-line’a geçmesi, ülke genelinde sert tedbirler ve denetim kararları alınması gerektiğine işaret ederken, “tek karar bile alamayan, açıklama yapmaktan aciz hale gelen bu hükümetten salgın yönetmesini beklemek, eğitimde doğru kararlar almasını ummak boşuna“ dedi.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına göre sağlıklı verilerle, doğru ve bilimsel kararlar alması istenen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine yardımcı olması düşünülen üç komitenin oluşturulmadığını iddia ederek, “Yarım çalışan Üst Komiteyi UBP-DP-YDP Hükümeti tamamen esir almıştır” dedi.

Yıllardır tek gün sınıflara girmeyen bazı bürokratların yanlış kararlarla oluşturdukları kaosun sorumlusunun öğretmen olduğunu gösterme çabasına girildiğini ileri süren Gökçebel, “Üst Komite başka karar alır, Bakan başka bir şey söyler, Başbakan tamamen farklı, Sağlık Bakanı bambaşka söyler. Gece yarılarına kadar yapılan toplantılardan sonra tek karar bile alamayan, açıklama yapmaktan aciz hale gelen bu hükümetten salgın yönetmesini beklemek, eğitimde doğru kararlar almasını ummak boşunadır” ifadelerini kullandı.

Gökçebel, ülkenin tek bölge olarak ele alınması, sağlıklı verilerle, bilimsel kararlarla salgının yönetilmesi gerektiği bu kritik dönemde, Üst Komite’nin siyasetin emrine girdiğini; her şeyden önce insanın yaşam hakkını koruması gereken hükümetin yanlış kararlarla toplum sağlığını hiçe saydığını iddia etti.

Gökçebel, yüz yüze eğitimden yana olduklarını, alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri alınsın diye birçok kez uyarı yaptıklarını ve bulaşta gelinen nokta ve yapılması gerekenlerin belli olduğunu vurgulayarak şu soruları yöneltti;

“Sadece Girne-Lefkoşa bölgesinin denetim eksikliği ve istisnalar devam ederek kapatılması kaosu yaratırken, sağlığı korumadığının farkında mısınız? Eğitim Bakanlığına defalarca tam kapanırsak yazılı ve sözlü olarak yapılması gereken hazırlıkların uyarısını yaptık. On-line geçmeme kararınız yapmadıklarınızın ortaya çıkmasından korktuğunuzdan mı? Kaç öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor tespit ettiniz mi? Biz kampanyalar başlattık siz ne yapmaktasınız? Bulaş-Temas protokolünüz nerede? Bulaşın boyutunu ortaya çıkarmaktan korktuğunuz için mi random usulü okullara PCR testi yapmadınız? Eğitim çalışanlarını aşılamada nasıl bir sıra takip edeceksiniz?Özel bazı okullar on-line yaparken devlet okulları neden kaosa zorlanmıştır? Bugün de kaç öğretmen, kaç öğrenci okula gidememiştir, saydınız mı? Saymadıysanız saymaya başlayın, hatta kaç insanımız yoğun bakıma kaldırıldı, kaç canımız öldü de sayar mısınız?“

