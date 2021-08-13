Eğitimcilerin yüzde 96'sı aşılandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20 bin 500 kişilik eğitimcinin yüzde 96’sının koronavirüs aşısının tamamlandığını dile getirdi. Amcaoğlu,
Amcaoğlu, pozitif vakaların çoğalma nedeninin çocuklar değil, yetişkinler olduğuna işaret ederek, “Çocuklarımızı tekrar okullarda buluşturmak istiyoruz, amacımız bu…” diye konuştu ve 2021-2022 eğitim yılı kapsamında çalışmaların devam ettiğine de vurgu yaptı.
Eğitim Bakanı Amcaoğlu, “Kimseyi suçlama noktasında değiliz, herkesin fikirlerini beyan ettiği, ortak akılla hareket etmeye çalışıyoruz. Okulları nasıl açacağımızı, akademik takvimin nasıl olacağını hep birlikte ortak akılla belirliyoruz…” ifadelerini kullandı.
Yükseköğrenim de dâhil olmak üzere 20 bin 500 kişilik eğitimcinin yüzde 96’sının Koronavirüs aşısının tamamlandığını da belirten Amcaoğlu, öğretmenlerin küçük bir kısmının sağlık sorunları nedeniyle aşılanamadığına dikkat çekti ve “Çok önemli bir sağlık sıkıntıları yoksa kısmette varsa aşı olmalarına inanıyoruz” dedi.
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