“Eğitim için her türlü desteği vermeye hazırız”

KKTC’yi ziyaret eden TC Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’nin eğitimde kazanmış olduğu deneyimlerin KKTC’de de nitelikli bir şekilde kullanılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan konuk Bakan Mahmut Özer, yıllardan beri KKTC’de eğitim alanlarındaki iş birliklerinin geliştirildiğini belirterek, Türkiye Eğitim Bakanlığı olarak mevcut iş birliklerini çok daha yüksek seviyeye çıkartmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini söyledi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm ekibi ile KKTC’de bulunduğunu belirten Özer, daha önce Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun Türkiye’ye gittiğini hatırlatarak, “İş birliklerimizle ilgili, okul öncesi, özel eğitim ve mesleki eğitimle ilgili katkı verilecek alanlarla ilgili birtakım çalışmalar yapılmıştı. İnşallah bu çalışmaları neticelendireceğiz” dedi.

Türkiye’nin eğitimde “çok önemli bir müktesebata” sahip olduğunu belirten Özer, özellikle son yıllarda, eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli adımlarından biri olan ve gelecek nesillerin çok daha nitelikli bir şekilde yetişmesi açısından önem taşıyan okul öncesi eğitime “çok büyük ağırlık” verdiklerini aktardı.

Özer, Türkiye’nin eğitimde kazanmış olduğu deneyimlerin KKTC’de de nitelikli bir şekilde kullanılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, TC Milli Eğitim Bakanı’nın KKTC’ye ziyarette bulunmasından ötürü memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Böyle bir güçlü kadro ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmeniz, vermekte olduğunuz mesajlar, buradaki milli eğitimi, milli şuuru, örf, adet ve gelenekleri ileriye taşıyabilmek için sizlerin destekleri çok önemlidir” dedi.

KKTC’de güçlü bir milli eğitimin sisteminin oluşturulmuş olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında devamla şunları söyledi:

“Sayın Bakan'ın (Mahmut Özer’in) bahsettiği konuları, ülkemizde de uygulayıp, geliştirmek ve milli eğitimi güçlendirerek, genç nesilleri geleceğe hazırlamak hepimizin en büyük görevlerinden bir tanesidir çünkü hepimizin geleceği gençliktir. Gençliğin iyi yetiştirilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak, güçlendirmek ve Doğu Akdeniz’deki bu Türk devletini daha da ileriye taşımak hepimizin gönlünden geçendir.”

Tatar, “Müfredatı, milli eğitimi ve şuuru ile, daha iyi eğitim almış, tüm dünya ülkeleri ile yapılacak temaslarda bizleri temsil etme niteliğinde olan gençlerin yetişmesi için çok önemlidir” dedi.

ÜSTEL’E ZİYARET

Başbakan Ünal Üstel, ülkemizde temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Eğitimin ülke ekonomisinin dayandığı temel unsurlardan biri olduğunu belirten Üstel, KKTC’nin bir eğitim adası olduğunu ve eğitimin lokomotif sektörlerden biri konumunda bulunduğunu ifade etti.

“Eğitim alanında Türkiye Cumhuriyeti’nin bilgi ve birikiminden, müşterek çalışmalarından büyük mutluluk duyuyoruz” diyen Başbakan Üstel, bu alanda ilgili bakanlıklar arası yapılan temasların önemine vurgu yaptı.

TC Milli Eğitim Bakanı Özer de konuşmasında, eğitim alanında iş birliğini güçlendirmek ve KKTC’de eğitim kalitesini artırmak adına temaslarda bulunduğunu belirtti.

Türkiye’nin eğitimde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Özer, eğitim önündeki tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığını ve eğitim sisteminin demokratik bir hale getirildiğini kaydetti. Türkiye’nin her alanda dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke olduğunu kaydeden Özer, Türkiye’nin eğitim alanında da diğer ülkelerdeki gelişmeleri izleyen ve deneyimlerini aktaran bir ülke konumunda olduğunu söyledi. Özer, bu anlamda tüm bilgi ve birikimleri KKTC ile paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

