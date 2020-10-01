Eğitim grevle başlıyor

Kreş ve 4-5 yaş gurubu tüm okul öncesi okullar bugün tam zamanlı açılacaktı ancak KTÖS grev kararı aldı. KTÖS, çocukları korumak için velileri okul öncesi eğitim çağında olan çocuklarını okullara göndermemeleri çağrısı yaptı





Sağlık Bakanlığı, 5 yaşa kadar olan yuva, kreş ve 4-5 yaş gurubu tüm okul öncesi okulların bugün tam zamanlı açılacağını duyurdu.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Okul öncesi 5 yaşa kadar olan tüm okulların tam zamanlı olarak 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılacağı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar arasında kamuoyuna açıklanmıştır. 4-5 yaş gurubu ile ilgili yöneltilen sorular üzerine bu kapsamda yuva, kreş, 4-5 yaş gurubu olan tüm okul öncesi eğitim kurumlarının 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız”

Öte yandan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bugün 08:00-09:20 saatleri arasında tüm ana sınıflar ve anaokullarında (4 yaş ve 5 yaş) uyarı grevinde olacağını açıkladı. Sendika çocukları korumak için velileri okul öncesi eğitim çağında olan çocuklarını okullara göndermemeleri çağrısı yaptı.

Okul öncesi eğitimin dönüşümsüz olmasının yanlış olduğunu savunan sendika, greve gerekçe olarak bunu gösterdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, COVID 19 vaka sayısında yaşanan azalmayla birlikte okulların dönüşümlü olarak eğitime başlaması kararına olumlu baktıklarını ancak okul öncesi eğitim faaliyetlerinin dönüşümsüz başlaması kararının yanlış olduğunu savundu.



Şener Elcil’in açıklaması şöyle:

“Ülkemize karantinalı girişlerin başlaması sonucu azalan Covid-19 vakaları nedeni ile okullarımızda 1 Ekim tarihinden itibaren öğretim faaliyetlerinin dönüşümlü olarak başlatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

UBP-HP Hükümeti’nin yanlış icraatları sonucu okulların açılmasının gecikmesinde, yasaya aykırı faaliyet yürüten ve siyasi telkinle hareket eden Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yanlış kararlar da etkili olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Birliği’nin bilimsel uygulamalarını esas alması gereken Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, özel eğitim okullarının faaliyetleri, Covid-19 vakalarının ülkelere göre derecelendirilmesi, kumarhane, gece kulübü ve bet ofislerinin faaliyetlerinin kısıtlanması ile ilgili geçmişte yanlış kararlar üretmiştir. Bu kararlara okul öncesi eğitim faaliyetlerinin “dönüşümsüz olması” gibi yeni bir yanlış karar ilave edilmiştir. Bu kararın hangi bilimsel veriye göre alındığını ortaya koymayan “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi” Eğitim Bakanlığı’nın hazırlıkları konusundaki eksikliklerini ve okullarımızın alt yapısındaki çarpıklıkları dikkate almadan bu kararı ürettiğinden, okul öncesi eğitim sınıflarında tam bir keşmekeş yaşanacaktır. Bununla birlikte kalabalık ve küçücük sınıflarda ders yapmanın çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin hayatını tehlikeye atacağı ve Covid-19’a davetiye çıkaracağı gerçeğini de göz ardı edemeyiz.

Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını tehlikeye atmamak, Eğitim Bakanlığı’nın bu yanlış kararı değiştirmesine fırsat verebilmek için 1 Ekim Perşembe günü 08:00-09:20 saatleri arasında tüm anasınıflar ve anaokullarında (4 yaş ve 5 yaş) uyarı grevinde olacağımızı duyurur, çocuklarımızı korumak için velilerimizin okul öncesi eğitim çağında olan çocuklarını okullara göndermemeleri çağrısını yaparız.”

