Eğitim camiası, Aycan hocanımına ağlıyor

Aslen Hisarköylü olan ve uzun yıllar Lefkoşa'da Şht Tuncer İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Aycan Volkan Kayalar hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1yıl önce emekliye ayrılan Aycan Volkan Kayalar, bir süre önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek bugün hayatını kaybetti.

Eğitim camiasında sevilen bir öğretmen olan Kayalar'ın vefatı büyük üzüntü yarattı.